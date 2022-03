L’Ajuntament de Manresa recomana a les persones que vulguin enviar ajuda humanitària a Ucraïna que ho facin a través de mecanismes ja activats com el Fons Català de Cooperació, Càritas i Creu Roja.

En la concentració que es va fer el dia 1 de març a la plaça Major per dir no a la guerra, el consistori va animar la ciutadania a col·laborar amb iniciatives solidàries per donar suport al poble ucraïnès.

L’aportació a la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació s’ha de fer per transferència bancària als comptes habilitats expressament: ES91 0182 6035 4102 0160 8531 i ES79 2100 3200 9625 0002 9627. Pel que fa a la campanya que realitza Creu Roja, i que també promou el grup local de Creu Roja a Manresa, s’ha de fer a través de la pàgina web https://www2.cruzroja.es/-/ayuda-crisis-ucrania

A Càritas s’hi pot fer arribar l’ajuda a la web caritas.es. 20 euros permeten la compra d’un kit d’aliments i aigua potable; i 50 euros, medicaments i material d’higiene i salut.