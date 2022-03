«Toco a l’Orquestra Música Eterna, amb seu a Sant Petersburg, i en aquests moments no sé si hi podré tornar». Marta Santamaria és una instrumentista de flauta pícolo, de Santpedor, que fa tres anys que està vinculada laboralment amb aquest formació d’alt nivell musical. Per sort seva, el conflicte ha esclatat quan no era a Rússia, però ara també tindrà problemes per tornar en funció de com vagi evolucionant la situació. La previsió abans dels conflicte d’Ucraïna és que hi tornés a l’abril.

Les actuacions i el programa que interpreta aquestes dies la seva formació ha volgut que aquest febrer i març Santamaria hagi estat «per aquí», un marc geogràfic que en el seu cas es correspondria, més o menys, amb els països de la vella Europa. El dia que va esclatar el conflicte estava a Londres participant en altres compromisos musicals. «De cop va ser una bogeria. El mòbil se’m va omplir de missatges que s’interessaven per mi o em demanaven què estava passat».

«De moment, l’orquestra no ens ha dit res i ells, a Sant Petersburg, han anat fent vida normal», explica Santamaria. Però «no sé que pot passar». En aquests moments és difícil arribar-hi a través de vols des d’Europa. Tot i que hi ha algunes alternatives, com ara un tren via Helsinki. De totes maneres, aquestes alternatives poden ser molt més cares i llargues. En el sí de l’orquestra, si és viable que es puguin trobar per assajar i interpretar, no creu que hi hagi massa problemes. Ara el handicap és poder viatjar, tenir visats, que els renovin, que es pugui entrar i sortir del país sense problemes i que hi hagi feina. A finals de març tenen prevista actuació a Múnic i a hores d’ara no sap si es farà. La majoria de músics són russos, no hi ha cap ucraïnès, i hi ha algun espanyol i algun israelià.

Tot i que feina temps que les relacions entre el govern de Rússia i el d’Ucraïna estaven deteriorades, les persones amb les que té contacte Marta Santamaria van quedar sorpresos per la iniciativa de Vladímir Putin d’atacar. «La meva professora de rus va quedar desconcertada», explica Santamaria. «Creia que no podia ser». I en veure la realitat del desplegament bel·licista, el desconcert es va transformar en preocupació perquè té part de la família ucraïnesa. Santamaria també ha explicat que hi ha algun company de l’orquestra que «se sent culpable» de les decisions del president del seu país.

Santamaria lamenta les conseqüències que la guerra tindrà per a la població d’Ucraïna, però adverteix que també hi haurà patiments a Rússia. A part dels que hi hagi directament per la guerra, n’hi haurà d’indirectes en forma de crisi econòmica. La intèrpret santpedorenca veu que a Rússia hi ha molta gent en una situació de semipobresa que «patiran, també».

Per viure a Rússia «ha de fer un canvi de xip, hi ha un canvi cultural bastant bèstia», assegura. Al mateix temps, creu que la mateixa història del país els fa ser d’una determinada manera, «crec que la història del país els ha forjat un caràcter», afirma. Santamaria, però, es lamenta sobretot del clima, del fredi de l’extrema humitat. I amb tot, «artísticament el projecte val molt la pena».