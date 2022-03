Més de dos milions de persones han fugit d’Ucraïna en els tretze dies transcorreguts des que va començar la invasió russa, segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). La gran majoria són a Polònia, Romania, Hongria, Eslovàquia i Moldàvia, mentre que uns 153.000 s’han traslladat a altres països d’Europa. L’OIM va informar que ha iniciat una col·laboració amb la plataforma digital d’allotjaments Airnb per connectar persones que han fugit amb possibilitats d’hostalatge gratuïtes i de curt termini en qualsevol d’aquests cinc països.