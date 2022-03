La patronal catalana de les petites i mitjanes empreses (Pimec) adverteix que l’increment del preu de l’energia posa «en risc» 320.000 llocs de feina. Per solucionar-ho, reclama deslligar de manera «immediata» el preu del gas del càlcul de la tarifa elèctrica. El president de Pimec, Antoni Cañete, va alertar que aquesta escalada s’uneix a l’augment dels preus de les matèries i el transport. «Pot ser un camí de difícil retorn», va alertar per la seva part el responsable d’energia de l’entitat, Joan Vila, en una roda de premsa celebrada ahir a Barcelona. Segons una enquesta elaborada per Pimec, el 16% de les pimes catalanes diuen que si no baixa el preu de l’electricitat i el gas natural hauran de cessar la seva activitat.

Des de l’organització empresarial s’ha demanat a la Comissió Europea que no s’esperi al mes d’abril per prendre decisions dràstiques que frenin l’escalada del preu de l’energia. La més destacada, desacoblar el preu del gas del càlcul de la factura. Segons Pimec, aquest combustible fòssil condiciona en aquests moments fins al 50% del preu de l’electricitat. Les pimes catalanes també llancen diverses propostes per revertir les conseqüències que tindrà la guerra a Ucraïna per a les empreses catalanes, una situació que Cañete qualifica de «tempesta perfecta» després de la pandèmia. Entre aquestes, l’aplicació de mesures fiscals per penalitzar als grans productors d’electricitat que més s’estan beneficiant de l’escalada de preus i el desplegament de subvencions «realistes» per promoure la transició energètica. Segons Pimec, les empreses que més patiran aquesta escalada de preus causada per les tensions geopolítiques a l’est d’Europa són les del sector industrial i les de l’hostaleria i la restauració. «És urgent prendre mesures excepcionals», avisa Vila en apostar per sistema tarifari «fix» que ponderi els preus de totes les fonts d’energia. Avui el preu de la llum al mercat majorista de l’Estat registrarà el seu cinquè màxim històric. Malgrat que l’import de l’electricitat es reduirà un 21,8% respecte d’ahir, el preu mitjà del MWh se situarà en els 369,75 euros, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia.