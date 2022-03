Almenys sis persones van morir ahir en un atropellament multitudinari mentre celebraven el Carnaval de matinada a la localitat de Strépy-Bracquegnies, al sud-est de Bèlgica. Un vehicle, ocupat per dues persones que van ser detingudes, va atropellar «entre 150 i 200 persones», va explicar l’alcalde de la ciutat, Jacques Gobert. Almenys 37 persones van resultar ferides, 10 de gravetat, i 70 afectats més van rebre l’alta mèdica.

Els detinguts tenen 32 i 34 anys i són nascuts al municipi. Les autoritats locals van informar que havien fugit, però posteriorment van ser interceptats. El cas ara està en mans d’un jutge d’instrucció, que està preparant una investigació per homicidi. D’altra banda, el fiscal adjunt Damien Verheyen va descartar, de moment, un motiu terrorista.

«Un cotxe que anava a tota velocitat va atropellar per darrere la multitud que s’havia reunit», van detallar les autoritats. Al lloc dels fets hi havia el presentador de la televisió RTL Fabrice Collignon, que va relatar que «ha estat una escena que mai vaig pensar que veuria en la meva vida». «El cotxe va accelerar i quan ens vam adonar que alguna cosa estava passant, tots estaven a terra. La gent cridava. Hi havia música i somriures, i tres segons després, crits. Va ser horrible», va explicar. Segons els testimonis, cap a les cinc de la matinada, un vehicle «va sorgir del no-res» i va atropellar diverses desenes de persones.