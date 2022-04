El titular del Jutjat d’Instrucció núm. 47 de Madrid, Adolfo Carretero, destaca la «gravetat» dels delictes d’estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals pels quals han estat denunciats per la Fiscalia Anticorrupció els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño. Subratlla que van poder cometre’s, «en el moment més àlgid de la pandèmia de covid-19, amb milers de defuncions diàries».

Així ho assenyala en l’acte al qual ha tingut accés El Periódico d’Espanya i que incideix que aquests delictes «no només afecten els fons públics», sinó que ha de tenir-se en compte que tenen «un interès general i una enorme repercussió pública», en investigar-se el maneig dels citats fons en un assumpte tan greu com va ser l’adquisició de material sanitari en aquestes dates. L’objectiu del procediment, segons el jutge, és el de determinar si aquests fons «van beneficiar determinades persones particulars en perjudici de la generalitat dels ciutadans».

Mitjançant aquesta resolució, el magistrat admet la personació com a acusacions particulars, és a dir, com perjudicats directes dels presumptes delictes, tant de l’Ajuntament de Madrid com dels dos partits en l’oposició municipal, Podemos i PSOE. També demanen ser part en el procediment, però com a acusacions populars, Más Madrid i a títol particular la portaveu d’aquest grup municipal, Rita Maestre. En l’acte, el jutge els adverteix de la falta d’un tràmit per adquirir aquesta condició per no aportar el poder general per a plets preceptiu. «Sense perjudici que puguin esmenar aquest defecte aportant el mateix, o personant-se apud acta davant aquest Tribunal», afegeix Carretero.

També els diu als partits que malgrat que la Llei d’Enjudiciament Criminal exigeix la prestació de fiança per personar-se en un procediment, ell acull els arguments emprats pels advocats del PSOE i Podem en els seus escrits davant el jutjat, en els quals van al·legar l’existència de jurisprudència del Tribunal Suprem que els eximeix d’haver de realitzar aquest pagament quan s’ha iniciat per una altra de les parts amb la presentació d’una querella, com és el cas.