La Fiscalia Anticorrupció s’ha oposat a les noves diligències sol·licitades per l’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, que es va querellar contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les subvencions a entitats afins, després de recordar que les «causes generals» estan prohibides. En un escrit, el fiscal ha demanat al jutge que rebutgi les noves diligències plantejades per l’acusació particular perquè es requereixin totes les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona entre 2014 i 2021 i la seva anàlisi per part de la policia judicial, en entendre que són «innecessàries, ineficaces, excessives i freturoses de causa i fonament».

La Fiscalia Anticorrupció ja va arxivar al juliol de l’any passat una denúncia presentada per una altra entitat –assessorada pel mateix bufet jurídic que l’Associació per la Transparència– que segons el ministeri públic era «en un 99%» idèntica a la que ara s’investiga al jutjat d’instrucció de Barcelona. En la seva querella, l’Associació per la Transparència acusa Colau d’haver concedit subvencions directes de forma arbitrària a entitats afins com la PAH o l’Observatori DESC, ajudes en què el ministeri públic no va veure cap tipus de delicte. Al seu informe, el fiscal recorda a l’acusació que en l’ordenament jurídic estan prohibides «les anomenades causes generals basades en recerques prospectives o a futur, que es van ampliant de manera pràcticament indefinida a mesura que les diligències ja practicades no donen el resultat que s’havia previst».