La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, va avançar ahir que el seu grup no donarà suport a la comissió d’investigació a la cambra sobre l’espionatge amb Pegasus perquè considera que «no és la via», i va cridar a ser prudents i responsables. «Creiem que no és la via, una comissió oberta a tothom i en la qual segurament les persones que podrien comparèixer no ho faran o no podran explicar gaires coses», va avisar en unes declaracions als mitjans a Mataró.