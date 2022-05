Després de ser triat nou líder del PP en substitució de Pablo Casado i presentar la seva dimissió com a president de Galícia, a Alberto Núñez Feijóo li quedava per fer un pas important: buscar-se un lloc a Madrid per fer oposició a Pedro Sánchez i batallar directament amb el president del Govern. El pas el farà en els pròxims dies, a través de la seva designació autonòmica com a senador, tal com es venia apuntant darrerament.

Fonts del PP van informar ahir que Juan Serrano, fins ara amb escó en la cambra alta, renuncia avui al seu lloc. Després, els populars gallecs proposaran a Feijóo per ocupar aquesta vacant. «D’aquesta manera, els pròxims dies es formalitzarà la sortida de Feijóo de la Xunta de Galícia [on continuava sent president en funcions i serà substituït per Alfonso Rueda], es finalitzarà el procés del seu relleu en el PP gallec i s’activarà la seva arribada al Senat», va explicar el partit. El pas permetrà a Feijóo llançar preguntes a Sánchez i mesurar-se amb ell cara a cara en un hemicicle, ja que el dirigent popular no té escó al Congrés, a diferència del seu predecessor, Pablo Casado. El cap de l’Executiu sol acudir a la cambra alta almenys una vegada al mes, per a sotmetre’s a les sessions de control. A partir d’ara, amb el Govern en un moment molt delicat a causa de l’espionatge telefònic a dirigents independentistes a través del programa Pegasus, el PP el pressionarà perquè acudeixi amb més freqüència, acusant-lo si no ho fa de témer el seu nou líder, en ser el Senat l’únic espai en el qual es poden dur a terme intercanvis dialèctics en públic. «En el marc d’aquesta renovació, també està previst que demà renunciï com a senadora per designació autonòmica Elena Muñoz, i la persona proposada per substituir-la en l’exercici d’aquestes funcions serà Miguel Tellado», va concloure el PP. Tellado és un dels dirigents més pròxims a Feijóo. Un cop escollit senador, Feijóo serà designat president del Grup Popular del Congrés i del Senat.