La campanya militar russa a Ucraïna s’acosta als 80 dies, amb l’Exèrcit ucraïnès intentant desgastar el rus al camp de batalla, mentre que les tropes russes continuen avançant molt lentament a la regió del Donbass davant creixents temors que el conflicte s’allargui en el temps.

Segons l’informe diari de l’Estat General de les Forces Armades d’Ucraïna, els russos centren «els principals esforços del grup d’aviació a donar suport a l’activitat de les unitats a la zona operativa de l’est: concretament en les direccions de Slobozhansky, Donetsk i a l’àrea de l’acereria d’Azovstal», a la ciutat de Mariúpol, on encara resisteixen prop d’un miler de soldats, segons Kíiv.

El comunicat castrense assenyala que «es dispara artilleria al llarg de gairebé tota la línia de contacte» entre russos i ucraïnesos i creuen que hi ha una «alta probabilitat» que hi hagi nous «atacs amb míssils contra la infraestructura civil i militar a tot Ucraïna».

Rússia, al seu torn, va informar que les milícies de Lugansk, secundades per les tropes de Moscou, havien pogut arribar a la frontera administrativa de la república popular de Lugansk, després d’obtenir el control de la localitat de Popasna, on hi havia combats des de feia gairebé dos mesos.

Segons el portaveu rus de Defensa, el general major Ígor Konashénkov, les milícies de Lugansk, secundades per tropes russes, van poder «trencar la defensa enemiga» i eliminar «fins a 120 nacionalistes, 13 carros blindats i 12 vehicle més».

L’anunci de la part russa va ser qualificat de «fantasia» pel governador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, i cap més autoritat ucraïnesa no va tornar a comentar ahir el tema.

Pel que fa a mariúpol, els últims defensors, atrinxerats la planta d’acer d’Azovstal, van tornar a acusar ahir Rússia de bombardejar la fàbrica amb artilleria pesant i aviació.

Alhora, l’assessor de l’alcaldia de la ciutat, Petro Andriuschenko, va assegurar que a les instal·lacions de la gegantina fàbrica encara hi ha civils que no van poder sortir durant les operacions d’evacuació organitzades la setmana passada sota els auspicis de l’ONU i la Creu Roja.