Una jutge de Barcelona ha imposat una pena de quinze mesos d’inhabilitació a l’expresident català Quim Torra, en la seva segona condemna per desobediència per desoir una ordre que l’obligava a retirar una pancarta amb un llaç groc de la Generalitat, cosa que ja li va costar el càrrec al setembre del 2020.

En la seva sentència, la titular del jutjat penal número sis de Barcelona condemna Torra per un delicte de desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després d’un judici que es va celebrar sense la presència de l’expresident català, que poc abans de la vista oral va anunciar a través del seu compte de Twitter que no participaria en una «farsa». La nova condemna, per la qual se li imposen també vuit mesos de multa amb una quota diària de 100 euros, s’ha dictat amb prou feines dies després que el TSJC donés per liquidada la condemna a any i mig d’inhabilitació que li va imposar al desembre del 2019, en aquest cas per no complir, dins del termini establert, l’ordre de la Junta Electoral Central perquè retirés llaços i pancartes a favor dels polítics presos dels edificis públics en la campanya del 28 d’abril del 2019.

Pel delicte de desobediència, la magistrada condemna ara Torra a quinze mesos d’inhabilitació especial per a l’exercici de càrrecs públics electius d’àmbit local, autonòmic, estatal o europeu així com per a l’exercici de funcions de govern en els mateixos àmbits durant 15 mesos, i li imposa, a més dels vuit mesos de multa, l’abonament de les costes del procediment.

A la sentència, la jutge considera provat que l’expresident català no va complir la resolució del TSJC del 23 de setembre del 2019 que li ordenava retirar, en el termini de 48 hores, la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat amb el missatge de llibertat de presos polítics i exiliats acompanyat d’un llaç groc, després del recurs presentat per l’associació Impulso Ciudadano.