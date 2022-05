El bagenc David Bonvehí, president del PDeCAT, és una de les divuit persones que haurien estat espiades pel CNI amb autorització judicial, segons explicava dissabte La Vanguardia. Bonvehí (no David Saldoni, com publicava ahir erròniament aquest diari) ha tingut el telèfon intervingut des del 2017 i, com a mínim, fins al 2019. Per al bagenc, les gravacions amb autorització judicial «són encara més greus que el cas Pegasus», perquè, segons ell, «l’espionatge amb Pegasus és il·lícit, però ara sabem que m’ha estat escoltant el CNI per autorització d’un jutge només per ser president d’un partit polític».

Bonvehí es va assabentar de l’espionatge el mes de febrer quan Elies Campo, col·laborador de Citizen Lab, li va aconsellar revisar els tres mòbils que ha estat utilitzant des del 2016. «Era el que el tenia més infectat. Tenia trenta-cinc missatges sms que em van infectar. Alguns els vaig obrir. Es feien passar per La Caixa o per notícies que em podien afectar. Quan els obries, eren notícies superficials, que t’estranyaves que t’haguessin arribat en format sms. Però mai no vaig sospitar», explica Bonvehí a aquest diari. «No n’era gens conscient. Aquells anys rebia centenars de missatges». «Et sents molt malament», ho descriu Bonvehí. «Però no tinc cap consciència d’haver comès cap il·legalitat». Per al dirigent bagenc, «si el 2020 encara m’estaven espiant, van molt perduts, perquè ja no estàvem fent la independència, a diferència del 2017, quan sí que estàvem en ple intent de moure les coses».

Bonvehí valorarà amb el PDeCAT què fer a partir d’ara per la investigació judicial. Sí que té clar que posarà en mans dels seus advocats les escoltes de Pegasus, juntament amb altres dirigents demòcrates com Marc Solsona i Ferran Bel.

«Tot plegat és molt surrealista, però ara vaig molt en compte, perquè no sé si tinc encara el telèfon punxat», explica Bonvehí, el qual assegura que, més enllà de l’espionatge, es mostra «frustrat» per l’evolució del procés des del 2017. «Estic decebut. Vam fer una bona feina entre el 2010 i el 2017, però des d’aleshores acumulem frustració». Per a Bonvehí, «l’independentisme ha de veure quina estratègia seguir d’ara endavant, perquè ja veiem que a Madrid fan el que volen. La solució ha de venir d’Europa, perquè desafiant l’Estat ens acaben triturant. Han massacrat formacions com el PDeCAT, que han volgut fer desaparèixer». Bonvehí diu sentir que el PDeCAT és ara mateix «en terra de ningú».