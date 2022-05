En una roda de premsa amb el líder de l’opositor Partit Moderat, Ulf Kristersson, la premier sueca va destacar que el país «està abandonant una era per entrar a una de nova».

La formació d’Andersson ja havia avançat al llarg del cap de setmana que defensava la mesura. No obstant això, ahir mateix, el partit va confirmar que ha aprovat la sol·licitud per demanar l’ingrés en l’aliança. «La direcció del Partit Socialdemòcrata ha decidit que la formació treballarà perquè Suècia sol·liciti l’ingrés a l’OTAN», va explicar prèviament la formació en un comunicat.

El text explica que la sol·licitud està condicionada al fet que no es desplegui armament nuclear en cap dels bases permanents en territori suec, segons el text, que qualifica d’«històrica» la decisió.

«La invasió russa d’Ucraïna ha empitjorat la situació en matèria de seguretat per a Suècia i per a Europa en el seu conjunt», va afirmar la ministra d’Afers Exteriors sueca, Ann Linde, en un missatge publicat a Twitter.

Per la seva banda, el president rus, Vladimir Putin, va descartar ahir que l’entrada de Suècia i Finlàndia a l’OTAN suposi una amenaça directa per a la seguretat de Moscou, ja que «no té problemes amb aquests països», però va avançar que «sens dubte» que respondran a aquesta «política expansionista sense fi» de l’Aliança.

«L’expansió de la infraestructura militar en aquests territoris sens dubte desencadenarà la nostra contrareacció», va dir Putin a la cimera de l’Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC), que va enir lloc ahir a Moscou.

Rússia se centra en Lugansk després de retirar-se de Khàrkiv i per dificultats a Donetsk

Després que les tropes russes retrocedissin cap a la frontera del seu país a la regió de Khàrkiv, Ucraïna s’està preparant per a nous atacs al Donbass, on Rússia se centra –per estratègia o dificultats a Donetsk– a la zona de Lugansk, on ja controla el 90% del territori. «Ens estem preparant per a nous intents de Rússia d’atacar el Donbass i per intensificar d’alguna manera el seu moviment al sud d’Ucraïna», va assenyalar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. El mandatari va sostenir que «els ocupants encara no volen admetre que estan en un atzucac i que la seva anomenada operació especial ja ha fracassat». Les tropes ucraïneses han aconseguit dues victòries importants en el camp de batalla. D’una banda, Rússia va perdre la setmana passada en intentar travessar el riu Séverski Donets gairebé mil soldats i unes cent unitats d’equipament militar, segons el governador de Lugansk, Serhiy Gaidai. La capacitat de les tropes russes és, en algunes àrees, «menys del 20%» després de tenir pèrdues importants, segons l’Estat General Major d’Ucraïna. Ara el comandament rus tractaria de reclutar i reposar les seves forces amb 2.500 reservistes, que s’estarien entrenant a Vorónezh, Bélgorod i Rostov.