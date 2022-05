ERC, PSC i En Comú Podem van emplaçar ahir JxCat a presentar en 24 hores una proposta alternativa a la reforma de la Llei de Política Lingüística o, en cas contrari, portaran al ple del Parlament de la setmana vinent el text consensuat al març pels quatre grups. ERC, el PSC i els comuns desitgen que Junts torni al consens inicial, que els va permetre registrar conjuntament la proposta de reforma de la Llei de Política Lingüística, encara que hores després es va desmarcar JxCat davant les reaccions de rebot d’un sector de l’independentisme que considera que aquesta iniciativa no blinda el model d’immersió lingüística a les escoles catalanes.

Les tres formacions van donar un dia més a JxCat perquè presenti una proposta alternativa i, en cas de no fer-ho, demanaran una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus amb la finalitat d’incloure un altre punt de l’ordre del dia del ple de la setmana vinent, per poder aprovar la reforma.

Mentrestant, el Govern ultima un decret llei, que podria estar enllestit en els propers dies, per protegir els centres educatius i els seus projectes lingüístics enfront de les resolucions judicials que els obliguen a impartir almenys un 25% de classes en castellà.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va remarcar que la intenció és oferir «protecció i seguretat» als centres i que tota l’assumpció de responsabilitats jurídiques sigui assumida per part del departament d’Educació i la Generalitat. Dilluns, JxCat va anunciar la seva intenció de traslladar al Govern la seva proposta de decret llei per garantir la immersió, protegir als directors dels centres i deixar en mans de la Generalitat la validació dels projectes lingüístics de cada escola.

Plaja va confirmar que JxCat ha traslladat ja la seva proposta a l’executiu català, que ahir va abordar a fons aquest assumpte -fins i tot hi va haver una reunió prèvia específica- per perfilar el decret, que estarà «liderat» pel president Pere Aragonès, i «tindrà el consens de la totalitat dels membres del Govern». En paral·lel a l’elaboració d’aquest decret, el Govern ha presentat un «recurs de reposició» contra l’acte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l’insta a complir la sentència del 25% de castellà a les escoles.

En un col·loqui organitzat pel Cercle Eqüestre, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va cridar a «aprofitar» les 24 hores de marge que socialistes, ERC i comuns van donar ahir a JxCat per refer el pacte pel català, perquè els ciutadans volen que hi hagi «consens» i no que s’usi la llengua per armar un «embolic».

També la diputada d’ERC al Parlament Raquel Sans va urgir JxCat a «tornar al consens» i va remarcar que el límit de 24 hores «no és un capritx», sinó que té a veure amb els terminis parlamentaris i la «urgència» fixada per la justícia. No obstant això, la portaveu parlamentària de JxCat, Mònica Sales, va afirmar que no se senten interpel·lats per l’ultimàtum i ha advertit que el consens per aprovar la norma «difícilment arribarà en 24 hores».

La líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va assegurar que en el ple de la setmana propera «el català serà blindat amb o sense JxCat».