L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va participar ahir al matí a la jornada de Regió7 titulada La Catalunya dels pobles, celebrada al pavelló de Suècia de Berga, amb una intervenció que va posar al centre del debat l’accés a l’habitatge digne, a la sanitat pública i a l’educació com a estratègies claus a l’hora de donar resposta al despoblament que viuen algunes de les àrees rurals del Berguedà i d’altres comarques de la Catalunya Central.

El batlle posava en relleu que d’ençà que va començar la pandèmia algunes poblacions de la comarca han experimentat un creixement demogràfic significatiu a conseqüència dels nous hàbits vinculats al teletreball. No obstant això, Sánchez considera que «el repoblament de les àrees rurals no s’ha de basar només en l’increment del treball a distància o en l’arribada de la fibra òptica, sinó també en el fet que serveis bàsics com el transport, l’educació o la sanitat estiguin garantits en els nuclis més despoblats».

En aquesta línia, defensa que la solució per revertir el despoblament «no s’ha de concretar en accions per afavorir el turisme del cap de setmana, sinó en una aposta real per atraure a la gent jove a quedar-se a la comarca, així com persones procedents de la ciutat». En aquest sentit, lamenta que un dels principals problemes amb què topen els joves berguedans «és la dificultat a l’hora d’accedir a un habitatge digne, sobretot en aquelles poblacions on els preus estan disparats amb l’alta presència de segones residències».

Una altra de les qüestions a les quals feia referència Sànchez és la necessitat de millorar l’oferta educativa a la comarca. En aquest sentit, apuntava que «la presència de les escoles als nuclis rurals és fonamental per fixar a les famílies joves als pobles», però també obria la porta a la possibilitat d’impulsar la formació superior i universitària a la comarca «per tal que els joves es puguin formar a casa seva i, a la llarga, evitar la fuga de talent».

En la seva intervenció, el batlle també va mostrar-se en sintonia amb el discurs de la historiadora puig-reigenca Rosa Serra, que també va intervenir en l’acte, i va parlar sobre la necessitat de garantir el relleu als pobles per evitar la pèrdua dels serveis bàsics i de la vida comunitària. «L’arrelament de les persones que es queden a viure a la comarca i dels nouvinguts és bàsic pel futur dels pobles», manifestava Sánchez.

Finalment, també esmentava la necessitat de potenciar els microlideratges i el treball conjunt entre la resta de consistoris de la comarca per tal d’impulsar accions per revertir el despoblament de les àrees rurals, «com ara facilitar la creació de nous llocs de treball o donar suport a projectes vinculats a l’oci o la cultura», i assegurava que, «estem units per afrontar reptes com el del despoblament de les zones rurals».