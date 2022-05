L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va confirmar ahir que optarà a un tercer i últim mandat perquè considera que ha de «consolidar» el seu projecte a la capital catalana, un pas endavant que fa amb la convicció que guanyarà i que sumarà més suports que en les anteriors eleccions.

Colau va escollir els Jardins del Doctor Pla i Armengol del Guinardó, el barri on va créixer, per confirmar una candidatura que es donava per feta des de fa temps, més encara després de l’aval que va rebre el cap de setmana passat per part de Barcelona en Comú per repetir quatre anys més.

«Faig el pas convençuda més que mai que guanyarem les eleccions i espero que amb més suports», va assegurar la líder de Barcelona en Comú, que va comparèixer amb els tinents d’alcalde Janet Sanz, Laura Pérez i Jordi Martí.

En un acte en clau preelectoral amb un eslògan sota el micròfon («Barcelona guanya vida»), l’alcaldessa va considerar que el seu model «ja és visible» en l’urbs, però que necessita «un tercer mandat per consolidar la transformació de la ciutat», per la qual cosa, després de parlar-ne amb la família i valorar els costos personals, ha decidit optar a la reelecció conjuntament amb el seu partit, que ja la va avalar el cap de setmana passat.