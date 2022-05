El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural invertirà, de manera directa i durant els pròxims quatre anys, 8.336.667 euros en actuacions de gestió forestal a Lleida i l’Alt Pirineu per preparar els boscos per fer front a l’emergència climàtica i els grans incendis. La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, va visitar ahir els treballs silvícoles que s’estan duent a la muntanya de Ger, Fontanals i Puigcerdà. De fet, el Pirineu és una de les noves zones que quedarà inclosa en el planejament d’infraestructures i actuacions del Pla de prevenció d’incendis 2022-2025, ja que es constata que el context climàtic actual deixa els boscos en una situació de vulnerabilitat més extrema.

Sanitjas va recordar que Catalunya viurà aquest cap de setmana un episodi d’alt risc d’incendi, «excepcional» per les dates en què es produeix i marcat per les elevades temperatures i una sequera acumulada en moltes zones del territori. A més, va situar les comarques de la Noguera i la Segarra com a punts on aquest es notarà especialment. Davant d’aquesta situació, ha afirmat que és «estratègic» fer gestió forestal per tenir uns boscos més forts i resilients en el context d’emergència climàtica actual, que, ha remarcat, els posa «contra les cordes». En aquest sentit, ha dit que aquests van néixer en unes condicions molt diferents a les actuals i que ara els arbres pateixen entre ells una mena de «guerra per l’aigua».

La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha explicat que el nou Pla de prevenció d’incendis que té en marxa el Departament és «el més ambiciós de la història» i disposa d’una inversió a Catalunya de 72 milions d’euros. D’aquesta manera, es multiplica per sis el pressupost anual destinat a aquesta matèria, que passa dels 3.128.000 euros al 2021 als 18.128.000 d’enguany. Amb les diferents línies d’actuació que es duen a terme es pretén protegir i conservar els ecosistemes forestals de Catalunya amb un paisatge que també ajudi i faciliti que els incendis es puguin apagar.

Pel que fa als tractaments silvícoles que s’estan duent a terme a la Cerdanya, abasten una superfície de 50 hectàrees d’una zona que es va cremar en un incendi que es va produir l’any 1994 i que va ser restaurada entre el 1996 i el 1998. L’objectiu de l’actuació és abaixar i eliminar la continuïtat vertical del combustible i la millora de la vitalitat de les repoblacions, tot disminuint la competència dels arbres entre ells perquè es puguin adaptar millor al nou escenari de temperatures més elevades, menys pluviometria i episodis més extrems. És previst que els treballs tinguin una durada de cinc mesos. D’aquesta manera, segons ha explicat Mercè Colomina, tècnica forestal del Departament d’Acció Climàtica, en cas de produir-se un altre foc en aquest punt, es trobarà amb menys massa per cremar, reduint-ne així la perillositat de l’incendi.

Sanitjas també va recordar les feines com ara l’adequació de la xarxa viària i dels punts d’aigua i la construcció d’àrees i franges de baixa càrrega de combustible.