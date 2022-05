El Govern va retreure ahir al rei Joan Carles que hagi culminat el seu primer viatge a Espanya després de dos anys sense haver donat explicacions sobre els seus actes «gens ètics, ni exemplars», i per no haver estat «més acurat» durant els dies que ha estat a Sanxenxo de regates.

El malestar de l’Executiu el va verbalitzar la portaveu , Isabel Rodríguez, després que l’emèrit deixés entreveure que no pensa rendir comptes pel que ha fet últims anys i per la manera com va manejar els seus diners a l’estranger amagat d’Hisenda. «Explicacions, de què?», va etzibar l’anterior cap de l’Estat diumenge, en ser preguntat pels mitjans a Sanxenxo, on es va allotjar des de dijous al xalet del seu amic Pedro Campos.

L’emèrit va volar ahir al matí des de Vigo a Madrid per retrobar-se al Palau de la Zarzuela amb Felip VI, la reina Sofía i altres familiars com a colofó al seu viatge a Espanya. A la seva arribada al recinte de la Zarzuela no va fer declaracions i es va limitar a saludar amb la mà el mig centenar de persones que li van mostrar el seu suport amb visques i banderes d’Espanya.

Rodríguez va lamentar que hagi perdut l’oportunitat de demanar perdó i donar explicacions públiques pels seus actes «gens ètics, ni exemplars» i que hauria d’haver estat «més acurat» en aquesta visita. «Havia d’haver aprofitat aquesta presència i aquesta visita, amb aquesta dimensió pública de publicitat, per donar compte d’aquelles accions que hem conegut i que no són compatibles amb l’exemplaritat i transparència d’una institució com la Casa del Rei», va dir en declaracions a RNE. Segons el parer de Rodríguez, la manera en què ha plantejat el seu primer viatge a Espanya «danya sens dubte la imatge del rei Joan Carles».

A la portaveu de l’Executiu es va sumar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui va considerar «ineludible» que el rei emèrit s’expliqui per uns fets «molt greus», després de recordar que en el seu primer viatge a Espanya l’ha dedicat a «sortir a la mar i a una barbacoa». Per a la titular d’Assumptes Socials i líder de Podemos, Ione Belarra, «el problema no és que el rei emèrit faci bromes sobre les explicacions que té o no ha de donar», sinó «que pot fer-ho perquè gaudeix d’impunitat i qualsevol que ostenti el càrrec pot tornar-lo a fer». «L’horitzó republicà és l’única sortida», va dir Belarra en un tuit.

Una altra de les veus del Govern que es van unir a les crítiques va ser la del responsable de Consum, Alberto Garzón, per a qui Joan Carles de Borbó «té una responsabilitat com a mínim ètica, no només legal» amb els espanyols.

Des del PSOE, el seu portaveu, Felipe Sicília, va insistir que l’emèrit, a més d’explicar-se, ha de demanar «disculpes».

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el Govern de desprestigiar la Prefectura de l’Estat i totes les institucions i va prometre que el seu partit donarà «una capa de dignitat» quan arribi al Govern. Els populars rebutgen que l’emèrit doni explicacions i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va subratllar que l’ objectiu a batre» ara és Felip VI.