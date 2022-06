La Fiscalia Europea ha citat a declarar com a investigat l’empresari i exdirigent de CDC David Madí per un delicte de frau de subvencions, per esbrinar si va intentar influir en el repartiment dels fons europeus de recuperació Next Generation.

En un decret, la delegació de la Fiscalia Europea a Madrid cita Madí el 19 de juliol per comunicar-li la investigació que té oberta contra ell, arran d’una conversa telefònica intervinguda en el cas Volhov, i oferir-li la possibilitat de declarar. Per al mateix dia està citat Joan F., directiu d’una consultora amb qui Madí va mantenir la conversa que va donar motiu a la investigació, en la qual, segons la Fiscalia, «s’esmenta que la quantitat que es repartiria eren 140.000 milions», en una possible referència als fons europeus de recuperació. La conversa va ser intervinguda a David Madí en el marc de l’anomenat cas Volhov, en el qual el titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga el presumpte desviament de fons a l’abric del procés. Madí hi revelava que havia coincidit en un acte de Foment del Treball amb l’exdirector del gabinet de Presidència del Govern espanyol Iván Redondo i apuntava: «... Cal establir un canal per entrar.. jo em vaig veure.... amb Foment... formo part de Foment... i vam tenir una reunió... de petit comitè.... amb Iván Redondo... això serà una merienda de negros... són 140.000 milions», assenyalava Madí.