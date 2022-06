El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va negar ahir cap greuge respecte a Catalunya en el baix nivell d’execució de les inversions previstes als pressupostos del 2021 per a Catalunya, i ha promès que el seu govern millorarà l’execució enguany. El president espanyol va atribuir el buit d’inversions que va posar de manifest el Ministeri d’Hisenda –un 35% del pressupostat- a la pandèmia i al fet que l’economia espanyola i mundial han patit «colls d’ampolla». Va assegurar que el seu govern té un gran «respecte» als ciutadans de Catalunya i va recordar a ERC que fruit de l’acció del seu govern els seus dirigents han sortit de la presó.

Les seves explicacions no van convèncer la portaveu d’ERC al Senat, la sallentina Mirella Cortès, que li va retreure que utilitzi «excuses» per justificar el buit d’inversions a Catalunya, que està «un any més a la cua de la inversió», amb una execució «ridícula». «Catalunya paga sempre i mai rep el que li correspon», va dir, i malgrat que tots els governs d’Espanya prometen pluges de milions, després de les campanyes electorals les promeses desapareixen». «La gent està farta d’excuses i demanen solucions», va dir.

En aquest marc, Cortès va retreure a Sánchez que hagi estat «incapaç de complir» els pressupostos de l’Estat pactats amb la seva formació. «Vostès amb els seus incompliments no només falten a la seva paraula, sinó al respecte a tots els catalans».

Cortès també va advertir Sánchez que els incompliments el poden deixar sense socis al final de la legislatura. «Si vostès no compleixen, perquè no compleixen, ni amb els seus socis de govern i col·laboradors parlamentaris, com pensen acabar la legislatura», perquè el seu govern «menteix, incompleix i espia». «No sé si són conscients que amb les seves accions estenen una estora vermella perquè a les pròximes eleccions guanyi la dreta, perquè quan l’esquerra no governa guanyen les dretes».

En la seva resposta, Sánchez va recordar que quan va arribar al govern va constatar la «manca de sintonia» entre els governs català i espanyol, i va destacar que només en el ministeri de Transports s’inverteixen 2.000 milions d’euros més que durant el govern del PP. També va recordar que la Generalitat va rebutjar la inversió per a l’ampliació del Prat, i que «les dificultats d’execució no només afecten el govern d’Espanya, sinó també la Generalitat, que només ha executat el 57% del pressupostat en infraestructures».