Els membres de la CUP i Òmnium Cultural els mòbils dels quals van ser atacats amb Pegasus han retret al jutge la «diferència de tracte» que consideren que rep la investigació dels seus casos en comparació de la de l’espionatge al president del Govern, Pedro Sánchez.

Els dirigents víctimes d’espionatge han presentat un escrit davant els jutjats que tenen a les seves mans les querelles que van presentar per l’atac als seus mòbils amb el programari de Pegasus, per demanar que es doni «impuls» a les investigacions, en les quals de moment no s’ha acordat cap diligència.

En els seus escrits, l’advocat dels querellants, Benet Salellas, denuncia la «diferència de tracte» que de forma «totalment injustificada» reben les recerques per l’espionatge als independentistes i la de Pedro Sánchez, en mans de l’Audiència Nacional i en què ja s’han acordat diverses diligències. «Resulta evident que hi ha una important diferència entre la tutela judicial que es dona a les víctimes tutelades per l’Audiència Nacional i les que han denunciat els fets als jutjats de Barcelona», denuncia el lletrat, després de precisar que ja han transcorregut 40 dies sense que les seves denúncies s’hagin admès a tràmit.

Per aquest motiu, proposa que els jutjats de Barcelona que tenen a les seves mans les querelles d’Òmnium i la CUP sol·licitin participar en la comissió rogatòria que, encapçalada pel jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, es desplaçarà a Israel per prendre declaració al director d’NSO. O que, «com a mínim», s’incorporin a les causes investigades a Barcelona una còpia del resultat de les diligències que ha practicat fins ara l’Audiència Nacional per aclarir l’espionatge a Sánchez i a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

També els membres d’ERC que van ser atacats amb Pegasus, la querella dels quals està en mans d’un tercer jutjat de Barcelona, han demanat a la instructora que se sumi a la comissió rogatòria a Israel acordada per Calama, segons fonts jurídiques.