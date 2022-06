La ponència sectorial que debatrà Junts per Catalunya al congrés evita apostar explícitament per l’ampliació de l’aeroport de Barcelona.

El text proposa descentralitzar la gestió dels aeròdroms catalans, garantir la interconnexió entre tots i millorar el nexe entre ports i aeroports. Però el text no fa referència directa a allò que el Govern va plantejar i inicialment va pactar amb l’executiu central a favor d’estudiar l’ampliació de la tercera pista del Prat sense afectar l’entorn mediambiental.

En canvi, al Parlament Junts va acordar amb el PSC un text clarament favorable que es mantingui l’acord entre el Govern central i la Generalitat del 2 d’agost de l’any passat i la inversió de 1.700 milions d’euros per ampliar l’aeroport de Barcelona-El Prat. El text aprovat preveia que s’havia de mantenir la inversió i que el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) derivés, «sense apriorismes, en un pla director que defineixi l’ampliació de l’aeroport, i que haurà de tenir el màxim respecte a la biodiversitat, l’espai natural protegit del Delta de Llobregat i les directives ambientals europees».

Un debat pendent

En la ponència sectorial de Junts, en canvi, s’aborda la qüestió de manera més genèrica. Sí que s’aposta perquè el Prat pugui «augmentar la capacitat amb vols intercontinentals» mitjançant la millor connexió amb la resta d’aeròdroms catalans. I es demana millorar la connexió del conjunt de les infraestructures de mobilitat per guanyar «eficàcia i sostenibilitat» en el transport de persones i de mercaderies.

Fonts de Junts apunten que respecte a l’ampliació del Prat hi ha un grup de treball intersectorial intern que no ha acabat el debat i els fruits del qual s’incorporaran als documents. El debat no se centra en si calen més inversions a l’aeròdrom sinó en si cal allargar o no la tercera pista. Insisteixen que és el Govern qui ha d’afirmar si aquesta extensió de la pista és ambientalment possible.

La ponència aborda qüestions de política social i laboral, de salut, d’educació i de política exterior, entre d’altres, basades fonamentalment a dur a terme les accions ja previstes en el programa de govern pactat amb ERC l’any passat. Algunes curiositats són la proposta d’una taxa anual progressiva als vehicles de combustió amb emissions de més de 90 grams de CO2 per quilòmetre, superior a la taxa vigent. Una taxa més exigent i extensiva al transport aeri i marítim. És a dir, a avions i creuers.

També es proposa, per altra banda, crear una conselleria d’Esports, canviar el sistema de centres residencials i de suport a joves tutelats i extutelats (no es concreta en quin sentit), o un «pla de renovació radical, o disruptiva, de la gestió sanitària».

En economia es proposa com a objectiu «apropar Catalunya a la plena ocupació».