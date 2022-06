El president de Rússia, Vladimir Putin, va demanar ahir a la ciutadania russa que faci un exercici de «unitat nacional» durant el seu discurs commemoratiu del Dia de la Pàtria en plena invasió russa d’Ucraïna.

«Vull felicitar a tot els ciutadans del país pel Dia de Rússia, per un dia festiu dedicat al nostre país natal. Em sento orgullós per la seva història, tinc fe en el seu futur», va declarar el mandatari.

Putin va fer referència a la situació actual per a «entendre avui l’important que és per a la pàtria, per a la nostra societat, per a la gent mantenir-se units», va afegir.

El mandatari va aplicar un caire tradicionalista al seu discurs, en el qual va destacar «la importància de les bases espirituals que representen el llegat de les generacions anteriors».

«Els nostres avantpassats van deixar com a herència aquesta unitat, aquesta fidelitat a la nostra pàtria. Sabem quina força tenen aquestes tradicions de segles, aquests valors ètics, aquestes bases espirituals», va declarar.

Aquesta tradició s’ha «enfortit al llarg dels mil anys d’història de Rússia, i avui uneixen al nostre poble multinacional».