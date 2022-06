El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, va descartar ahir ser candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona: «No hi ha cap possibilitat que això passi».

Ho va dir en unes declaracions als mitjans durant la reunió dels patronats del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Teatro Real de Madrid preguntat després que El Periódico publiqués ahir que el PSOE estudia diverses opcions per a les municipals, com que el ministre i ex primer secretari del PSC sigui alcaldable a Barcelona.

Iceta va afirmar descartar-ho absolutament: «Jo no seré el candidat a l’alcaldia de Barcelona, tenim un magnífic candidat que jo crec que serà un bon alcalde, que és Jaume Collboni». Va remarcar que és de la idea que si alguna cosa funciona no s’espatlli, i va dir que els socialistes plantegen apostes molt serioses amb projectes sòlids que a Barcelona encapçala Collboni: «Ho fa molt bé i està destinat a ser alcalde».