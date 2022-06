El conseller d’Economia, Jaume Giró, presentarà la setmana que ve una denúncia davant la Fiscalia per la llista que la popular Alícia Sánchez Camacho va entregar a l’excomissari José Manuel Villarejo perquè l’investigués. Giró va qualificar ahir els fets de «gravetat extrema» i d’una «vulneració greu dels drets fonamentals», i va recordar que en el moment que va passar, el 2012, ell no tenia cap càrrec polític. Aleshores, era director de la Fundació La Caixa. El conseller va remarcar que Camacho, que liderava el PPC, «va encarregar a un comissari que investigués una persona per les seves idees». I va criticar que mentre hi ha independentistes que estan a «l’exili», Camacho va ser «premiada» amb una cadira al Senat, que encara ocupa.

Camacho va donar a Villarejo una llista d’independentistes a qui s’havia d’investigar, entre els quals també hi havia el llavors president de la Generalitat, Artur Mas. Així es desprèn dels àudios publicats per El Món d’una conversa entre Camacho i Villarejo que es va produir el 6 de novembre del 2012, en plena campanya electoral al Parlament. A més, Camacho fins i tot li va donar el telèfon de Mas. A la llista també hi va incloure l’empresari Carles Sumarroca; Enric Lacalle; l’aleshores director de La Vanguardia, José Antich; Oriol Pujol i Josep Antoni Duran i Lleida.

Giró va dir que presentarà la denúncia com a «persona privada i particular», i no com a conseller. «Això vol dir que l’espionatge per idees polítiques i la persecució a l’independentisme ve des de fa molt de temps, de fa més de deu anys», va raonar. Per tot plegat, el titular d’Economia apunta que li agradaria que la Fiscalia «entengués que cal prendre mesures en un cas com aquest» i que actuï. «S’han vulnerat drets fonamentals, s’han intervingut comunicacions sense ordre judicial i s’ha perseguit innocents per les seves idees polítiques, donant el meu mòbil i la meva adreça particular», va afegir.