Els Bombers de la Generalitat van viure ahir una jornada complicadíssima, amb una trentena trentena d’incendis de vegetació al mateix temps. Als grans focs iniciats dimecres a la Terra Alta, la Noguera i el Solsonès, i que encara estan actius, s’hi van sumar: un de nou a Olivella (Garraf), més tard, un al Pedraforca (Berguedà), i, finalment, un altre a la zona de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. A part dels focs, els Bombers també van haver d’atendre, ahir, una vintena d’altres serveis.

El foc d’Olivella, al massís del Garraf, es va originar cap a 2/4 de 2 del migdia i va afectar una superfície de més de 95 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals.

Protecció Civil va demanar el confinament de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans –al municipi veí d’Avinyonet del Penedès-. L’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, va demanar tranquil·litat als veïns de les dues urbanitzacions pròximes a l’incendi i va assegurar que el confinament s’havia decretat per facilitar la tasca als Bombers de la Generalitat i ADF que treballaven en la seva extinció. Verdejo va explicar que encara es desconeixen les causes de l’incendi i va comentar que es va iniciar al costat de la carretera, en un trencant entre el camí de Can Suriol i un altre que puja cap a la masia del Pou de la Vinya i, tot seguit, va saltar a l’altre costat de la via.

En el cas de l’incendi al parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, que va cremar prop de 5 hectàrees, els Bombers de la Generalitat el van donar per estabilitzat poc abans de les 6. El foc es va declarar cap a tres quarts de quatre de la tarda i hi van treballar nou dotacions dels Bombers de la Generalitat amb l’ajuda dels Bombers de Barcelona.

La superfície cremada per l’incendi que dura des de dimecres a Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), ja supera les 2.000 hectàrees. D’aquestes, 1.700 corresponen a massa forestal i les altres 300 són de camps de cultiu. El vent, que ahir va començar a bufar en aquesta zona, és el que més va preocupar als efectius d’emergència. Davant d’aquesta situació, les tasques del matí de dissabte es van centrar en controlar les revifades del foc a la zona del perímetre. El cap de suport de l’operatiu dels Bombers, Miquel López, va assegurar que ahir era un dia «clau» per intentar evitar que l’incendi sobresurti de la zona marcada, que és de 8.000 hectàrees.

Per altra part, un foc va cremar a primera hora d’ahir a la tarda material d’obra a les obres de la futura estació ferroviària de la Sagrera, a Barcelona. L’incendi es va declarar cap a les 14.30 hores en un espai on s’emmagatzema el material. No hi va haver ferits, i les quatre dotacions dels Bombers de Barcelona que hi van treballar el van poder extingir cap a 2/4 de 4 de la tarda.