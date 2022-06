La forma triada per ERC, PNB, EH Bildu, Junts, PDECat, la CUP i el BNG per defensar una proposició de llei que permetés l’ús de les llengües cooficials al Congrés ha estat, justament, parlar aquestes llengües. El català, el basc i el gallec es van fer servir ahir des de la tribuna de la Cambra baixa. Encara que no gaire. El vicepresident del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va retirar la paraula a Montserrat Bassa (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Albert Botran (CUP) i Nestor Rego (BNG) per no fer ús del castellà, com és habitual. «Simplement, perquè els altres puguin entendre-ho», argumentava un cop i un altre, davant del fet que els oradors feien el sord i insistien a reivindicar el dret a fer servir la llengua cooficial dels seus territoris. Bassa va ser la primera a pujar a la tribuna del Congrés i després d’unes primeres paraules en castellà va arrencar el discurs en català. Rodríguez Gómez de Celis li va retirar la paraula i la va cridar a l’ordre. La van seguir Nogueras, i al llarg del debat, primer, Rego i, després, Botran.