«El dret a portar armes de foc no s’atura a la porta de casa». La frase l’escrivia a Twitter dijous una exultant Associació Nacional del Rifle (NRA), però és també des d’ara jurisprudència als Estats Units. En una decisió transcendental i extremadament polèmica, la sòlida majoria conservadora del Tribunal Suprem (TS) ha consagrat el dret a portar armes fora de la llar. La idea d’un «salvatge oest» en el segle XXI, amb ciutadans armats en infinitat de llocs públics, i amb armes que no tenen res a veure amb les de fa segles, ja no es veu com una distopia sinó com una possibilitat.

Els sis jutges conservadors del TS, davant el dissentiment dels tres progressistes, han declarat inconstitucional una llei de l’estat de Nova York que imposava controls estrictes per a les llicències que permeten portar armes en públic. La gairebé centenària norma obligava a demostrar que existia una «causa apropiada» per obtenir el permís i altres requeriments com provar «bon caràcter moral». Havia estat recorreguda als tribunals, amb suport del capítol estatal de l’NRA, per dos novaiorquesos amb llicències restringides per a caça i pràctiques de tir, i en el cas d’un per portar la seva arma en els desplaçaments laborals, però als quals es va denegar un permís total. La majoria del TS els dona la raó. I amb la seva decisió fa la més gran i més rellevant ampliació d’una fèrria interpretació originalista i omnipoderosa de la Segona Esmena des que el 2008 també una majoria conservadora al TS va reconèixer el dret a tenir armes per a defensa pròpia a la llar. El jutge Clarence Thomas, autor de l’opinió majoritària, ha escrit que els estats poden continuar vetant armes en determinats llocs que es considerin «sensibles», entre els quals ha citat escoles, edificis governamentals, assemblees legislatives, centres electorals i tribunals però també ha alertat contra la interpretació «massa àmplia» de què constitueix un d’aquests llocs. En l’opinió de dissentiment, escrita pel jutge Stephen Breyer, aquest ha replicat «què passa amb els metros, els locals d’oci nocturn, els cinemes, els estadis?». No hi ha resposta.