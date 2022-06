La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir un home acusat d’atacar a primera hora d’ahir divendres amb líquid inflamable a dos sensellar a l’avinguda Drassanes de Barcelona, un home i una dona, que van resultar ferits per cremades lleus.

El detingut és un home habitual del carrer a la mateixa zona i va ser lliurat per la Urbana als Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació sobre aquest atac, en el qual estaven pendents de prendre declaració a l’arrestat i a les víctimes, així com a testimonis, segons van informar fonts properes al cas. Els fets van passar cap a les vuit del matí, quan un home va ruixar amb líquid inflamable dos sensellar, parella sentimental, que estaven amb les seves pertinences a l’avinguda Drassanes. La dona, d’uns 30 anys, i la seva parella van patir lesions lleus per cremades però van poder anar a un centre sanitari per ser atesos, i no es tem per la seva vida.