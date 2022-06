«La Constitució no dona un dret a l’avortament. Roe i Casey són derogats i l’autoritat per regular l’avortament torna al poble i els seus representants electes». Amb aquesta frase cinc jutges de la majoria conservadora del Tribunal Suprem dels Estats Units van posar fi ahir a gairebé cinquanta anys de protecció constitucional del dret a l’avortament (el sisè jutge conservador, John Roberts, va votar a favor de mantenir una restrictiva llei de Mississipí en el centre del cas però va dir que hauria pres «un camí més moderat» que la derogació).

La sentència, que s’esperava des que es va filtrar un esborrany el maig, marca un punt d’inflexió en la història dels drets reproductius dels EUA. Representa un autèntic terratrèmol polític i social que indubtablement marcarà de manera intensa la vida política al país, que enfronta eleccions legislatives al novembre.

Quaranta-nou anys després de la sentència de Roe i Wade, que es va ratificar el 1992 amb Planned Parenthood vs Casey, el Suprem retorna ara la regulació de l’avortament als estats, que són els que haurien de decidir si el permeten o no. Almenys en 13 controlats pels republicans hi ha lleis que, amb aquesta sentència faran l’avortament il·legal immediatament o en els pròxims 30 dies, i tres d’ells (Missouri, Louisiana i Kentucky) van activar aquestes lleis ahir mateix. En 13 més, segons les anàlisis de l’Institut Guttmacher, la il·legalització està també en l’horitzó.. Paradoxalment, en una sentència dictada el dijous sobre armes que ha consagrat el dret de portar-les en públic, la majoria conservadora sobreposava la Segona Esmena a lleis estatals.

Per als conservadors, que porten dècades lluitant contra l’avortament, i en els últims anys han promulgat als estats que controlen lleis cada vegada més restrictives, és una victòria indubtable.

Per als demòcrates, en canvi, és una «abominació». Aquest és el terme que ja amb la filtració van usar en un comunicat Nancy Pelosi i Chuck Schumer, líders a les dues cambres, que qualificaven la sentència com «una de les pitjors i més nocives decisions en la història moderna».