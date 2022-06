Després de dos anys marcats per la pandèmia, el col·lectiu LGTBI+ va tornar a omplir, ahir, els carrers de banderes amb l’arc de Sant Martí i de reivindicacions amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull, que se celebra el 28 de juny. A Barcelona, la manifestació va tenir com a petició principal la visibilitat de les lesbianes. Mentrestant, a Madrid s’ha endarrerit fins al dia 9 de juliol amb la intenció que no coincideixi amb la cimera de l’OTAN.

Treballar per erradicar la violència cap al col·lectiu LGTBI+, la modificació legal per prohibir les teràpies de reconversió i el reconeixement oficial per col·locar banderes LGTBI+ als edificis públics són les principals reivindicacions de les manifestacions a tot Catalunya, explica Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’homofòbia.

La Federació Estatal LGTBI+ valora que la pandèmia ha deixat més «invisibilitat» cap a les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i altres, alhora que s’han incrementat els delictes d’odi que pateixen.

Les estadístiques del Ministeri de l’Interior indiquen que les agressions per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere són les terceres més nombroses entre els delictes d’odi, darrere dels d’ideologia i racisme, i que creixen un 9% anual.

Per frenar els delictes d’odi, el moviment reclama endurir el Codi Penal per acabar amb la «impunitat» i donar més formació tant a les persones LGTBI+ com a les forces de seguretat perquè hi hagi un increment de les denúncies i la policia sàpiga donar-los resposta.

Així mateix, la comunitat anhela l’aprovació –previsiblement demà al Consell de Ministres– de la llei estatal LGTBI, més coneguda com a «llei trans», que considera nous drets, sancions antidiscriminació i, sobretot, reconeix l’autodeterminació de gènere a les persones trans, que podran canviar el seu sexe al DNI i al Registre Civil amb la sola petició, sense demostrar dos anys d’hormonació i tenir un aval mèdic.

La Federació Estatal LGTBI+ està treballant amb altres organitzacions i sindicats a la recerca d’un pacte social i polític que defensi el col·lectiu, similar al pacte d’Estat contra la violència masclista que es va forjar fa cinc anys i que ha estat recentment ratificat, sense el suport de Vox.

Al voltant del mes de setembre es preveu que estigui llest el pacte social i després es traslladarà als partits polítics.