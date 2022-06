Els que en el referèndum de l’any 1986 van votar «no» a l’OTAN, els que es van quedar amb ganes de fer-ho i els seus nets es van reunir ahir a Madrid per mostrar la seva oposició a l’Aliança Atlàntica i, en concret, a la important cimera que se celebra aquesta setmana a la capital espanyola. Més de 2.000 persones, que van ser convocades per diferents col·lectius, gairebé tots situats a l’esquerra del PSOE a Espanya, van omplir el Passeig del Prado madrileny amb el tradicional crit d’«OTAN no, bases fora».

Per a la doctrina militar nord-americana, Rússia i la Xina són «estats autoritaris», però no tractaran de la mateixa manera una potència i l’altra els papers que aquesta setmana sortiran de la Cimera de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord. El posicionament de l’OTAN davant la Xina serà un dels capítols principals del Concepte Estratègic de Madrid i, també, molt probablement, el paràgraf redactat amb més cura en el comunicat final dels aliats. No, per descomptat, en els durs termes que s’esperen per a la qualificació de Rússia.

«Hi haurà prudència –considera una alta font militar espanyola– evitant tractar la Xina com a amenaça. Com a repte sí, però no com a amenaça». I la seva aposta ha quedat ratificada en l’última aparició pública del Cap de l’Estat Major de la Defensa (Jemad), l’almirall general Teodoro Esteban López Calderón. El Concepte Estratègic de Madrid «abordarà el desafiament, no com a amenaça, que suposa la Xina», va dir dijous en la conferència de tancament del Seminari Internacional de Defensa que va organitzar a Toledo l’Associació de Periodistes Europeus.

Per primera vegada, el principal document doctrinal militar de l’Aliança Atlàntica per als propers 10 anys parlarà de la relació amb la més gran potència de l’extrem orient. La Xina està molt lluny de l’Atlàntic, «però no és que l’OTAN ara s’estengui al Pacífic, és que la Xina és aquí, a Europa; ve aquí», va explicar en el mateix fòrum Paula Redondo, coordinadora de Diplomàcia Pública de l’OTAN.

«La Xina no ve aquí amb el tanc i la fragata, ve a posar una botiga a la Gran Via», havia exposat amb un símil poc abans el general Félix Sanz Roldán, exJemad i exdirector del CNI. Després va matisar Redondo: «La Xina ve a posar una botiga…, però també a comprar els ports i controlar les comunicacions… Intenta controlar tecnologies a Europa».

Extremar la vigilància

En els seus informes elevats als seus superiors polítics, els estats més grans dels països de l’OTAN recomanen extremar la vigilància sobre canvis en l’estructura de propietat en empreses estratègiques de telecomunicacions, expliquen les fonts esmentades.

El 5G –fonamental per a la nova generació d’armes basades en tecnologies disruptives– inquieta els generals; i avui no només els nord-americans, com quan, en la cimera de Londres del 2019, els Estats Units es van haver d’esforçar perquè un document de reflexió dels aliats afirmés –juntament amb una menció als «desafiaments» que cal abordar amb la Xina–: «L’OTAN i els seus aliats, dins de les seves autoritats respectives, es comprometen a garantir la seguretat de les nostres comunicacions, inclosa la 5G».

A través dels seus operadors China Mobile, China Unicom i China Telecom -tots estatals- la potència asiàtica ja domina el 80% de les xarxes 5G del món amb més d’un milió d’estacions, segons dades de l’Observatori Nacional 5G, participat per la Secretaria de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.

Hi ha un altre paràmetre que les fonts consultades aposten que es tractarà en aquesta cimera de l’OTAN: una crida a la Xina, aquesta vegada més ferma, perquè participi en el control mundial de la proliferació d’armament. El missatge anirà dirigit a una potència, de moment principal beneficiària de l’aïllament de Rússia, el PIB de la qual ja iguala el 70% del dels EUA, i la despesa en defensa del qual, el 5% de la despesa pública total, va arribar l’any passat a 228.200 milions, vint vegades l’atribuït a Espanya.