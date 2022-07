El ministre de Cultura, Miquel Iceta, va opinar ahir que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta d’exiliats haurien de tornar a Espanya per ser jutjats i «després, entre tots, ser capaços de trobar solucions felices com l’hem trobat amb el tema dels indults als ja condemnats» pel Tribunal Suprem. «Com a mínim presentar-se davant del tribunal i després en tot cas el Govern decidir», va insistir ahir a Rac 1. Iceta va defensar que tots els líders independentistes haurien de passar pel mateix camí, que és el de «passar per davant de la justícia i donar comptes» i, un cop jutjats, Iceta va apuntar a possibles indults. També va opinar que la justícia potser faria una lectura dels fets «no exactament idèntica» a la que va fer en el judici del procés i va recordar la «possibilitat de revisar» els delictes de rebel·lió i sedició.

Per la seva banda, Puigdemont va assegurar que tornar a Espanya per ser indultat no seria una «solució feliç», com va suggerir Iceta.