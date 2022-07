Per què el PP ha canviat tant en tan poc temps?

És veritat que fa quatre mesos vam tenir una aturada cardíaca, però hem reactivat el pacient i fa vida normal. Hem motivat el partit en general i, a més, hem tingut un èxit sense precedents. A Andalusia hem pogut desbancar els 40 anys del PSOE i les enquestes que es publiquen diuen que anem davant. Però una cosa és una enquesta i una altra l’escrutini electoral. El que és evident és que hem aconseguit unió, il·lusió i un èxit sense precedents com ara a Andalusia. El partit necessitava unes regles bàsiques d’organització i de funcionament, que són respectar els territoris i demanar responsabilitats en l’exercici de les seves competències.

No s’atribueix cap mèrit?

El mèrit de les eleccions andaluses és, sens dubte, del PP d’Andalusia. Però que la sigla sumi o resti és més una responsabilitat del president del partit. I crec que en aquest cas la sigla nacional ha sumat, encara que l’èxit sigui seu.

La marca electoral, no obstant, va ser més Juanma que el PP...

Sí. Però a Tarazona es vota el PP o es vota el candidat? L’Espanya de les autonomies està molt consolidada, de manera que una persona pot votar al poble el PSOE i a la DGA el PP. És clar que els partits tenen una enorme importància, però cada cop la té més el balanç, la gestió, el projecte i el candidat.

Model Ayuso?

Sí. Model Ayuso a Madrid, model Juanma Moreno a Andalusia....

Com veu el tema de les beques a Madrid?

No he vist la normativa de Madrid perquè no em pertoca. Però què ha fet Ayuso? Ha incrementat el nivell de renda fins a 36.000 euros. Bé, es pot discutir si és molt o s’hauria de quedar en 28. Encara que hi ha una dada objectiva i és que la renda a Madrid és superior a altres comunitats, com ho són els preus. Si això es fa traient la beca a les rendes baixes, no podem compartir-ho. Però si això es fa mantenint la beca a les rendes baixes i apujant les rendes mitjanes, és una discussió perfectament legítima, tant per qui ho fa com per qui ho critica.

Acostumat a les majories absolutes al llarg de la seva carrera, veu alguna possibilitat que això es pugui produir en les properes eleccions generals?

Si hi hagués eleccions aquest diumenge, estic convençut que el PP obtindria un resultat excel·lent, que suposaria una majoria molt àmplia per governar. Però ni sabem quan seran les eleccions ni el moment que s’estarà vivint a Espanya quan se’ns convoqui a les urnes. Per tant, serem prudents. I continuarem fent propostes.

Com quines?

Com abaixar els impostos a les rendes de menys de 40.000 euros. Perquè no té sentit que un senyor que paga més per tot, hagi de pagar també més impostos. Almenys si pugen els preus, que no li pugi en la mateixa proporció l’impost. Si vostè tenia previst recaptar 9.000 milions més durant els 12 mesos del 2022 i n’ha recaptat 15.500 més en els cinc primers mesos, torni aquest excés de recaptació a les rendes més modestes. Em sorprèn que una aliança de partits que es diu d’esquerres decideixi que les rendes més modestes ho paguin. La retallada més gran dels darrers anys és el 10% a tothom, que és l’IPC.

També fan plantejaments en matèria de defensa?

Hem plantejat un pacte per a la política de seguretat i defensa nacional davant de l’OTAN. La resposta? Sense comentaris. Ja es va veure el que va passar, amb divisió abans de la cimera, manifestacions durant i anunci posterior de desacatament als compromisos que havia assumit el president del Govern en relació amb els EUA i la despesa militar. I hem fet, a més a més, una proposta energètica. El que estem intentant fer és dir als espanyols que no ens vegin com el grup de l’oposició sinó com l’alternativa al Govern, que és la meva manera d’exercir la meva responsabilitat.

Sense ser oposició?

D’oposicions li sobren. Les té dins del Govern, dins dels seus socis parlamentaris i múltiples al Congrés. Però d’alternatives només n’hi ha una. Veurem si som capaços que ho vegin els espanyols, aquesta serà la meva feina.

Com llegeix la immolació de Ciutadans en clau electoral?

Crec en els edificis amb els fonaments molt sòlids, en els arbres amb arrels profundes que tenen molt tronc i molta fusta. No crec en els edificis que es munten en poc temps perquè es desmunten en menys temps. Què ha passat amb la nova política? Que ha esdevingut la vella política. Quan veies gent que mai no havia gestionat res però tenia solucions per a tot, això pot produir un efecte mirall però dura poc temps. Hi ha bona gent a Cs, va fer bons fitxatges, molt aprofitables en alguns casos. Al final, l’electorat del centredreta sap que quan a Espanya hi ha hagut una profunda crisi econòmica, el PP ha estat cridat al Govern.

Per què?

Perquè tenim experiència en gestió i portem 40 anys en la vida política. Tenim arrels a tot arreu i crec en aquest projecte. La concentració del centredreta trigarà més o menys, però es farà. I tot sembla indicar que Cs tornarà a la casa comuna d’un partit reformista i de centre com és el PP.

Fa la impressió que vaticina el final dels populismes.

Sí. Estic convençut que la nova política ja s’ha convertit en la vella política.

Què li sembla que l’energia nuclear i el gas siguin energies verdes?

Em sembla correcte, realista, pragmàtic. I en aquesta situació de conflicte internacional amb una de les potències mundials en gas i hidrocarburs, em sembla que és una mesura responsable i necessària. No sabem si aquest hivern funcionarà la indústria química alemanya, si hi haurà talls de subministrament en el gasoducte rus, fins on arribarà l’IPC o fins quan durarà el conflicte. Davant de situacions excepcionals, cal adoptar mesures inevitables. Entenc que això no dona vots des del punt de vista del que és òptim, però és el més responsable. El que em sorprèn molt és que un dels països amb més increment de preus d’Europa i el que més ha incrementat el deute públic dels països de l’euro, que és Espanya, digui que no, que tots estan equivocats tret del nostre país. Jo m’apunto al sentit comú europeu.

Recordant allò del pitjor, millor, hi ha veus que apunten que la inflació és una cosa que al PP li interessa que es mantingui pel benefici electoral que pot comportar.

En la teoria política tradicional és així (riu). Com pitjor, millor per a l’oposició. Però torno a reiterar que ens interessa guanyar com a alternativa de govern. Hem pres una decisió arriscada, que és: Vostè què proposa en matèria econòmica? Jo els ho dic. En seguretat i defensa nacional? Jo els ho dic. I en l’àmbit energètic? També. Podíem callar i ja s’ho farien. Però nosaltres hem abaixat la renda perquè tenim 15.000 milions i aquesta operació en val 9.000. És a dir, hi ha diners per fer-ho. I no estic posant en dubte cap servei públic.

Què espera del debat de Política General?

Primer que se celebri. Tants anys sense debat no sembla gaire transparent. Escoltarem el president amb tots els respectes, veurem si parla en nom del Govern o en el del PSOE exclusivament. A veure si parla en nom d’un o de dos. O de tres. Veurem si proposa polítiques que millorin la situació dels espanyols i no exclusivament els seus equilibris parlamentaris. I després nosaltres farem les nostres propostes.

No li resultarà dur ser-hi i no poder parlar?

Doncs sí. Normalment en un debat el cap de l’oposició pot parlar, però assumeixo les regles. No soc diputat i la taula ha considerat que no tinc dret a prendre la paraula i ho compliré.