El PSC guanyaria les eleccions al Parlament (36-42 escons), seguit d’ERC (31-37) i JxCat (22-27), mentre que el PP ascendiria de l’octava a la quarta posició i obtindria entre 9 i 14 escons, segons l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. L’enquesta, realitzada per GESOP a partir de 2.000 entrevistes domiciliàries entre el 7 de juny i 7 de juliol de 2022, situa la CUP com a cinquena força (8-12) i reflecteix la caiguda de Vox, que baixaria a una forquilla d’entre 4 i 8 diputats, per davant d’En Comú Podem (4-7) i Ciutadans (3-6).

Pel que fa a l’estimació de vot vàlid, el PSC obtindria entre un 25 % i un 29 %, seguit d’ERC (19-23 %), JxCat (14-17 %), PP (7-10 %) i CUP (6-8 %), mentre que En Comú Podem, Vox i Cs se situarien entre el 4 % i el 6 %. Les eleccions al Congrés dels Diputats a Catalunya, segons el CEO, també donarien com a guanyador el PSC, que se situaria en una forquilla d’entre 13-15 diputats, seguit d’ERC, amb 11-14. JxCat seria tercera força (6-8), seguit d’En Comú Podem (4-6), el PP (3-6), la CUP (2-4), Vox (1-3), mentre que Cs podria perdre la seva representació a Catalunya (0-2). Pel que fa a l’estimació de vot vàlid, el PSC es mantindria al capdavant (23-27 %), seguit d’ERC (18-22 %), mentre que JxCat i En Comú Podem empatarien en la tercera posició (10-13 %), seguits del PP (9-12 %), la CUP (6-8 %), Vox (5-7 %) i Cs (3-5 %). Entre els enquestats que coneixen els líders polítics catalans, Oriol Junqueras és l’únic que aprova amb un 5,1, seguit de Pere Aragonès (4,8) i Jaume Asens (4,6), mentre que els més mal valorats són el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa (1,8), el de Vox, Ignacio Garriga (2,0) i la presidenta de Cs, Inés Arrimadas (2,2). Sobre la nota que els enquestats posen a la gestió de la Generalitat, se situa en un 4, lleugerament inferior a l’últim baròmetre de març del 2022 (4,3), i superior a la que assignen al govern d’Espanya, un 3,7, tres dècimes menys que en el valor anterior. Quant al rebuig a la independència, ascendeix fins al 52%, el valor més alt registrat pel CEO des de febrer del 2015.