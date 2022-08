Tot i que de moment no hi ha hagut rècords de valors màxims, aquest estiu està sent excepcional per la calor sostinguda, amb valors que es mantenen superiors al que és habitual per l’època de forma pràcticament continuada des del juny. Després d’una lleugera davallada a final de juliol, l’agost ha arrencat novament amb temperatures altes en el conjunt de la Catalunya central (vegeu la taula de sota). A Manresa, s’acumulen màximes superiors als 30 graus en tot el que portem d’estiu, tret de quatre dies des del 21 de juny, en què, tanmateix, no s’ha baixat dels 29 graus.

La primera onada de calor del juny va donar pas a una segona el juliol que es va allargar dues setmanes, i Manresa va tancar el mes amb una mitjana de les màximes de 34,7 graus, 3 més del que seria habitual. L’agost ha tornat a arrencar amb una forta calor, que manté les màximes per sobre dels 35 graus. Ahir va ser l’excepció, coincidint amb una tarda de pluges, en què la màxima es va quedar en 33,4 graus. Tarda de pluja i vent Durant la jornada d’ahir es van repetir les tempestes que en els darrers dies s’estan produint de tarda a diversos punts de la regió central, i que ahir van ser especialment fortes en alguns indrets. Les intenses pluges van anar acompanyades de vent, que va causar la caiguda d’arbres a Igualada, Montbui, Sant Fruitós i Montmajor, i a Cardona els Bombers van haver de treure l’excés d’aigua que s’havia acumulat en alguns punts. A Moià es va ajornar el pregó de la festa major, que es farà avui a les 22 h. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a la Quar es van acumular 52,4 litres; a Pinós 50,4, i a Navès 44,2, com a quantitats més destacades.