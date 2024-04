L'hivern torna per Sant Jordi: els meteoròlegs alerten del fenomen que ens espera la setmana que ve a Catalunya

Després d'haver passat un cap de setmana que va batre rècords de calor un mes d'abril, molts havien donat per fet que podrien guardar la roba d'abrigar i esperar la progressiva arribada de l'estiu. Però els meteoròlegs estan rebent els primers avenços dels models predictius a mitjà termini, i sembla que hi ha coincidència, si més no de moment. S'apropa una gran bossa freda que ens afectaria de ple dilluns que ve i dimarts, 23 d'abril, diada de Sant Jordi.

Els primers pronòstics indiquen que, tot just set dies després d'haver registrat temperatures pròpies del juliol, tornarem a valors hivernals més habituals al febrer o al març i els termòmetres es desplomaran molt per sota del que és estadísticament normal aquesta època de l'any.

Abric i... paraigües?

El descens de les temperatures ja s'ha començat a notar aquesta mateixa setmana, amb un ambient més fresc, però, després d'una petita treva a l'inici del cap de setmana, la baixada anirà a més. Tocarà tornar a abrigar-se... i, amb una mica de sort per la sequera que afecta des de fa mesos Catalunya, caldrà tornar a recórrer al paraigua o a l'impermeable.

Els models meteorològics (entre ells els més importants, l'europeu i l'americà) coincideixen a l'hora d'assenyalar que a principi de la setmana que ve arribarà una pertorbació "retrògrada" (que es mou en sentit contrari a l'habitual: d'est a oest) i que arrossegarà una massa d'aire polar. Això significa més fred.

Si s'acaba de confirmar, la temperatura en altitud (5.500 metres) seria inferior als 20 graus sota zero.

En superfície, els experts calculen que aquest fenomen farà baixar les temperatures mínimes a valors propers als 10 graus. Les màximes amb prou feines arribaran als 15.

Llarga i humida

Els meteoròlegs apunten dos factors importants vinculats a aquest fenomen que ve. El fred es podria quedar durant la segona meitat d'abril i, probablement, allargar-se fins a principi de maig. També cal veure quanta pluja i de quina intensitat provocarà aquesta pertorbació. Tot apunta que tornarem a veure ruixats a Catalunya, tot i que encara s'ha de veure amb quanta força i extensió. La neu reapareixerà també al Pirineu.

Caldrà estar pendent de les actualitzacions de les previsions per precisar l'abast d'aquest canvi de temps important i veure com afecta la diada de Sant Jordi.