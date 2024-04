Manresa viu la segona pitjor calorada en un mes d’abril dels últims 40 anys

Temperatures pròpies del mes de juny en ple abril. És el balanç de la calorada d’aquest cap de setmana, que s’ha estès per tota la Catalunya Central, i que a Manresa ha fet enfilar el termòmetre fins als 30,2 graus, un valor que, amb dades recollides des del 1984 per la casa de la Culla, només s’havia superat el 8 d’abril del 2011, quan es van assolir 30,4 graus.

La calor de les darreres hores a la capital del Bages va tenir el seu pic dissabte, amb aquests 30,2 graus, i si bé ahir la màxima va quedar més frenada, amb 29,6 graus, continua sent una temperatura del tot inusual per l’època. La previsió és que avui encara sigui excepcionalment elevada, però amb tendència a la baixa.

El termòmetre es va començar a enfilar dijous, però ha estat durant el cap de setmana que hi ha hagut registres gairebé de rècord. I és que, les màximes s’han situat uns deu graus per sobre de la seva mitjana en un mes d’abril, que a Manresa és de 20 graus. En el que portem de mes, tan sols s’ha situat per sota en tres ocasions, els dies 1, 2 i 9 d’abril, de manera que, a hores d’ara, la mitjana de les màximes és de 23,5 graus. L’abril de l’any passat i el del 2022 també van ser extraordinàriament càlids a Manresa, però les màximes van quedar lleugerament més curtes que ara, amb 28,4 i 28,1 graus, respectivament.

Calor arreu del territori

Aquest episodi de calor ha estat generalitzat al conjunt de les comarques centrals, si bé al Bages i l’Anoia és on hi ha hagut els registres més alts. A Cardona, dissabte es va arribar fins als 31,1 graus (la temperatura més elevada de tot aquest pic en aquest territori), i ahir el termòmetre en va marcar 30,2. Entre els dos dies, també s’han superat els 30 graus a Sant Salvador de Guardiola (30,7 graus dissabte), Artés (30,6 dissabte i 30,3 diumenge), o Igualada (dissabte es va arribar als 30,5 graus).

Els registres han estat inferiors a les comarques més properes al Pirineu, però igualment són molt elevats per l’època. A Solsona, ahir diumenge es van assolir els 29,1 graus, i fins i tot es van acostar als 30 a Das (28,4), o la Quar (27,9 graus).

Fora d’aquestes comarques, s’han batut alguns rècords històrics de calor en un mes d’abril, com és el cas de l’Observatori Fabra de Barcelona, on ahir la temperatura es va enfilar fins als 29,1 graus, segons informava el meteoròleg Alfons Puertas en un missatge a X. L'estació –situada a 400 metres d'altitud a la falda del Tibidabo- va polvoritzar en 1,6 graus l'anterior registre de temperatura màxima a l'abril, aconseguit fa només un any, el 12 d'abril del 2023 (27,5). El Fabra acumula dades des de l'any 1914 i la màxima de la sèrie històrica fins fa dos anys eren els 27,2 graus del 21 d'abril del 1945.

La calorada es va fer notar ahir arreu de Catalunya amb les màximes més altes que es van assolir a Aldover (32,3 graus), Vinebre (31,5), Seròs (31,5), el pantà de Siurana (31,3) i Torroja del Priorat (31).

