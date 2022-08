El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, va defensar ahir que diversos trams de l’AP-7 haurien de limitar la seva velocitat fins a 100 km/h «si convé». «L’AP-7 ens ocupa i ens preocupa», va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio. El SCT reitera que caldria una reducció a la via de 120 a 110 quilòmetres per hora per combatre l’augment de l’accidentalitat, una proposta que la Direcció General de Trànsit (DGT) descarta. Per això, va explicar, presentaran al titular de la via una proposta de reduccions «notables» en deu trams de l’AP-7 que sumen 70 quilòmetres. D’altra banda, Lamiel va apuntat que les velocitats màximes podrien fixar-se per sota dels 100 km/h quan hi hagi congestions importants i es disposi d’un sistema de gestió intel·ligent de la xarxa.

«L’AP-7 i el sistema viari no és el mateix que quan hi havia peatges: cal controlar la velocitat d’una forma diferent», va reivindicar el director del SCT. De moment, va apuntar, ja s’ha apostat per posar sistemes predictius i de control en un total de 100 quilòmetres i es començarà a la C-58 aquest mateix any. Tanmateix, va insistir Lamiel, cal que l’Estat limiti la velocitat en les vies amb més accidentalitat. Els trams que quedarien afectats són de Medinyà a Sarrià de Ter, de Salt a Fornells de la Selva, d’Hostalric a la Batllòria, de Mollet a Sant Cugat, de Sant Cugat a Martorell, de Castellví de la Marca a Banyeres del Penedès, de Roda de Berà a la Pobla de Montornès, de la Móra a Constantí, de Calafat a l’Ametlla de Mar, de l’Ampolla a Camarles. En relació amb les víctimes mortals per accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 103 des de principis d’any, Lamiel va indicar que la causa més concurrent és la distracció, principalment per l’ús del mòbil. Com a exemple, va citar un control dels Mossos a l’AP-7 en què en 88 de 100 albiraments es va detectar que el conductor manipulava el mòbil. Per això, va afirmar que a partir del setembre es posaran en marxa dues càmeres que detecten si s’utilitza el mòbil mentre es condueix. Ara bé, tot i la distracció com a causa principal, també va destacar que, segons dades de l’Institut de Medicina Legal, un 40% de les víctimes mortals ha consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. Camió accidentat a Fogars Preguntat pel camió accidentat que va quedar travessat transversalment a l’AP-7 a Fogars de la Selva i va tallar els tres carrils de la via durant hores, Lamiel va defensar que l’actuació per retirar-lo va estar «bastant ben coordinada. Lamiel va argumentar que, en primer lloc, calia fer l’aixecament del cadàver i actuar sobre la persona –el conductor del camió– i ha relatat que la retirada del camió va comportar «un seguit d’operacions complicades».