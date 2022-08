Un llamp de la tempesta seca que va caure a última hora de la tarda de dissabte va originar un incendi a la Vall d’Ebo, municipi de la comarca de la Marina Alta, a la província d’Alacant. El foc es va declarar a la partida de Frigalet. El foc seguia avançant ahir al vespre, havia afectat vegetació i massa forestal i arrasat 3.500 hectàrees en un perímetre de 30 km.

Al llarg del dia d’ahir lluitaven contra les flames cinc unitats de bombers forestals, cinc autobombes i sis dotacions de bombers de la Diputació d’Alacant. A la zona també hi havia dos coordinadors forestals i un agent mediambiental.

L’incendi ja havia calcinat unes 3.500 hectàrees en una zona de pins i vegetació. L’extinció era complicada, ja que la nit no permet la intervenció de mitjans aeris. A més, la situació meteorològica era molt canviant i es temia que el vent fes avançar les flames. La resplendor del foc s’observava des de diversos punts de la Marina Alta.

L’olor de fum va arribar fins i tot a Calp, com va informar l’Ajuntament a les xarxes socials. A més, es van evacuar algunes urbanitzacions de Pego i els pobles de Benirrama, Benialí i Alcalà de la Jovada. Creu Roja va habilitar un alberg amb capacitat per a 200 persones per a les persones desallotjades.