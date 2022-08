Un miler de persones i gairebé mig centenar de mitjans aeris van participar ahir en l’extinció dels dos grans incendis del País Valencià, el de Vall d’Ebo (Alacant) i el de Begís (Castelló), que malgrat el «grandíssim esforç» per combatre’ls, avancen i segueixen «molt actius», segons paraules del president Ximo Puig. El foc de la Vall d’Ebo ja havia calcinat ahir al vespre prop de 10.000 hectàrees té un perímetre de 65 quilòmetre i en la seva extinció van participar vint-i-dos mitjans aeris, mentre que el de Begís ja ha arrasat entre 700 i 800 hectàrees, té un perímetre de 20 quilòmetres i el combaten vint-i-cinc mitjans aeris per la «enorme dificultat» de l’orografia, que impedeix de moment actuar als mitjans terrestres.

Puig va insistir que els dos grans incendis tenen «una alta activitat» i estan encara en situació «d’avanç». Ha estat necessari traslladar a unes 1.500 persones per l’incendi de la Vall d’Ebo, a les quals s’ha donat cobertura juntament amb Creu Roja mitjançant albergs instal·lats a Pego i Muro d’Alcoi.

A més, els Bombers de la Generalitat han enviat dos avions de vigilància i atac i un helicòpter bombarder a la comarca valenciana de l'Alt Palància per ajudar a combatre l'incendi que hi ha cremat almenys 670 hectàrees, segons la Generalitat Valenciana. Aquests tres mitjans aeris se sumen als 12 que les autoritats han demanat al govern central i a les dels bombers de l'Aragó i de Castella-la Manxa.

Controlat el foc de Moncayo

L’incendi d’Añón de Moncayo, a la província de Saragossa, que ha calcinat unes 6.000 hectàrees, trigarà a donar-se per extingit perquè queda pendent la consolidació dels perímetres, al voltant de 50 quilòmetres, encara que ahir ja es va donar per controlat, per la qual cosa es reduiran els efectius en la zona. Segons va explicar el director general de Gestió Forestal, Diego Baiona, «encara hi ha punts calents i pot haver-hi una certa activitat».

Les causes del foc es continuen investigant però es confirma que hi ha un únic punt d’inici i no sembla que es degui a labors agrícoles perquè no hi havia maquinària en la zona en la qual es va desencadenar.

Les 1.500 persones desallotjades dels vuit municipis afectats –Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Vera de Moncayo, el Buste, Ambel, Trasmoz, Bulbuente i Talamantes– van poder tornar als seus domicilis. Ahir quedaven per tornar unes 10 persones que viuen al santuari de la Misericordia de Borja.

La directora general de Protecció Civil, Carmen Sánchez, va agraïr als alcaldes dels municipis afectats que hagin traslladat als seus veïns la necessitat d’actuar amb prudència i paciència i la petició que no tornessin als seus domicilis fins que l’adreça s’extinció ho recomanés.

Respecte al foc d’Isábena, a Osca, es preveu que es doni per controlat en breu, una vegada estabilitzat i atès que no ha augmentat el perímetre. En aquest cas el foc ha calcinat 50 hectàrees, totes forestals.