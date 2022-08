El jugador francès Benjamin Mendy està sent jutjat pel tribunal de la corona de Chester per violació i agressió a 13 dones, una d’elles menor d’edat. Els mitjans anglesos han detallat algunes de les atrocitats que s’han revelat al judici, com l’anomenada «habitació del pànic», lloc de la seva mansió on les noies romanien tancades perquè hi havia un mecanisme amagat per sortir de la sala i on el futbolista i un còmplice abusaven d’elles. Tots dos s’han declarat innocents.

Aquest dilluns el tribunal va escoltar el relat de les agressions que hauria comès el jugador entre octubre del 2018 i el 2021. El futbolista, aprofitant la seva fama com a estrella del Manchester City, atreia dones a la seva mansió amb l’excusa de festes que organitzava i allà hauria abusat sexualment d’elles.