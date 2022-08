Set portes s’han tapiat de matinada a Palestina. Amb les portes, milers de finestres han estat tancades i segellades. Les seus de les set principals organitzacions palestines pels drets humans han estat víctimes de saquejos, d’atacs i del seu tancament amb pany i forrellat –amb plaques de ferro en lloc de les seves portes sempre obertes– per part de les forces de l’Exèrcit israelià. Així, les autoritats hebrees amplien el seu cercle de repressió a la societat civil palestina per reduir encara més els drets i la protecció dels gairebé tres milions de palestins que agonitzen sota l’ocupació de Cisjordània des de fa 50 anys.

Les organitzacions atacades són les que a l’octubre de l’any passat van ser considerades terroristes per part de les autoritats israelianes. Són grups en defensa de les dones palestines, dels pagesos palestins, dels nens palestins, del personal sanitari palestí, dels presos palestins. El seu crim, segons Israel, és donar suport al Front Popular per a l’Alliberament de Palestina, un grup considerat terrorista, encara que aquestes organitzacions neguen els seus suposats vincles amb aquesta organització. En canvi, denuncien que a ulls de l’Estat hebreu, el seu delicte és fer costat al poble palestí.

Confiscació d’arxius

«Aquest matí, les forces d’ocupació d’Israel han entrat a l’oficina d’Al-Haq a Ramallah, han confiscar articlet i han tancat l’entrada principal amb una placa de ferro, i han deixat, un cop acabat el tancament, una ordre militar que declarava il·legal a l’organització», va denunciar, a la xarxa social Twitter, l’organització per a la defensa dels drets humans en els territoris ocupats.

També es van assaltar les seus d’altres grups com el Centre Bisan per a la Recerca i el Desenvolupament, la Defensa Internacional dels Nens de Palestina, la Unió dels Comitès de Dones Palestines, la Unió del Comitè del Treball Agricultor, la Unió dels Comitès dels Treballadors de la Salut i Addameer, en defensa dels presos palestins.

Durant les batudes militars, els soldats israelians van confiscar arxius i equips, van deixar ordres militars enganxades a les portes i les van soldar. A la seu d’Addameer, els papers enganxats pels soldats afirmen que l’organització ha estat «tancada per la força en nom de la seguretat a la regió i per a combatre la infraestructura del terrorisme». «Aquest és un atac sorprenent al nostre necessari treball de drets humans», van denunciar a Twitter. Els esforços d’Israel per aturar la militància entre la societat civil palestina responen a una estratègia de repressió i persecució als activistes polítics en els territoris ocupats, que porta duent-se a terme al llarg de les darreres dècades.

Fa tan sols un mes, nou governs europeus també van sortir en defensa d’aquestes institucions. Després de les acusacions del Ministeri de Defensa israelià que n’exigia la seva il·legalització, Bèlgica, Dinamarca, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos, Espanya i Suècia van iniciar les seves pròpies recerques per a comprovar les acusacions d’Israel. Nou mesos després, van rebutjar la catalogació d’Israel d’aquests grups de la societat civil palestina com a «organitzacions terroristes». A més, els atacs d’ahir tenen lloc el mateix dia en què es complien 100 nits sense Shirin Abu Aqleh, la periodista d’Al-Jazeera assassinada per les tropes israelianes a Jenin.