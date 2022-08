L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha perdut el tercer grau que li havia concedit el Departament de Justícia. El jutge ha acceptat el recurs que havia presentat la Fiscalia.

Bustos va ingressar al centre penitenciari de Lledoners el 12 de gener passat pel cas Mercuri i dos mesos més tard va poder sortir en tercer grau restringit.

Bustos va ser condemnat a tres anys de presó per l’Audiència de Barcelona per tràfic d’influències per haver retirat multes de trànsit a familiars.

L’excalcalde ja havia sigut condemnat anteriorment per un altre cas de corrupció en el marc de la mateixa investigació, però llavors va evitar la presó. També va ser condemnat per carregar a fons públics la seva assistència a un congrés del PSOE a Andalusia.