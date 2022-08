Dilluns vinent la missió Artemis I utilitzarà un megacoet del sistema de llançament especial de la NASA per llançar una nau espacial Orió a la Lluna. La històrica missió, la primera del programa Artemis de la NASA, que té com a objectiu final tornar als astronautes a la Lluna, enlairarà del Centre Espacial Kennedy, a Florida. Serà l’estrena de l’Space Launch System (SLS), el coet més poderós de la història construït per l’agència espacial nord-americana, i una prova crítica de la seva nau especial Orió.

La NASA ha confirmat que la missió Artemis I està preparada per llançar un vol de prova sense tripulació a la Lluna. El llançament està programat per a dilluns que ve, 29 d’agost: serà el primer pas d’un projecte que culminarà el 2025 amb un nou allunatge. La nau Orió tardarà una setmana a arribar a l’òrbita lunar i romandrà en aquesta ubicació durant 30 dies, abans del seu retorn al nostre planeta el 10 d’octubre. Orió comptarà amb un maniquí i torsos humanoides per mesurar els efectes de la vibració i la radiació. El primer vol tripulat serà l’Artemis II, que la NASA espera llançar el 2024 i l’Artemis III marcarà el primer allunatge del projecte amb tripulació humana: està previst per al 2025 i portarà els astronautes a un punt del pol sud de la Lluna.