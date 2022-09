La Comissió Europea es posa de perfil i evita enfrontar-se a Emmanuel Macron pel desenvolupament del gasoducte del Midcat entre Espanya i França després del rotund «no» del president francès al projecte. Brussel·les considera que té poc a dir si París i Madrid no es posen abans d’acord. «El que puc dir, molt simplement, sobre això és que qualsevol projecte d’infraestructura transfronterera addicional que connecti la Península Ibèrica amb la resta d’Europa ha de ser analitzat pels Estats membres involucrats i pels promotors. En aquest moment la Comissió no pot adoptar una posició sobre cap projecte específic», va dir el portaveu d’energia, Tim McPhie. Brussel·les recorda que el Midcat no figura en l’última llista de projectes d’interès comú europeu, la cinquena, en matèria d’infraestructures energètiques. «Va ser un projecte candidat en la quarta, però no es va incloure en aquesta llista tampoc perquè França i Espanya, en aquell moment, es van oposar a la seva inclusió», va afegir el portaveu puntualitzant que tant les autoritats franceses com espanyoles van decidir el 2019, que «el projecte no estava madur i van acordar deixar-lo en pausa, pendent de noves avaluacions».