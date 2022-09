La ministra d’Igualtat, Irene Montero, s’ha mostrat convençuda que el Govern de l’Estat espanyol posarà un límit als preus dels productes essencials que formen part de la cistella de la compra. La ministra va afirmar ahir en unes declaracions fetes en el transcurs d’una visita a Alcorcón, a Madrid, que el Govern prendrà aquesta determinació «si és necessari» i va apuntar que «l’Executiu sap de quin costat està».

La ministra d’Igualtat va sortir al pas de les preguntes dels mitjans de comunicació al voltant de les manifestacions fetes per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, sobre la necessitat de fixar un topall al preu d’alguns aliments de primera necessitat. La ministra Montero va apuntar que «estic convençuda que si és necessari limitar els preus i fins i tot prendre mesures obligatòries per a les grans empreses que estan obtenint beneficis extraordinaris degut a la inflació, que ho podem fer, perquè aquest Govern sap de quin costat està».

Igualment la ministra Montero va insistir que és urgent prendre mesures per garantir la salut i el benestar de les famílies, i va treure importància al debat que hi ha dins l’executiu tot afirmant que altres vegades ja ha passat entre els companys de gabinet i al final han arribat a un acord intern. En aquesta mateixa línia la ministra va demanar al Govern que faci tots els esforços possibles per protegir la població i va avisar que la majoria de les famílies estan tenint grans dificultats per omplir la cistella de la compra a causa de la inflació recent.

Cal recordar que l’acció de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, per fixar un límit en el preu d’alguns aliments ha fet sorgir alguns debats a l’interior del Govern de l’Estat espanyol i alhora ha provocat queixes d’alguns dels seus ministres com ara el d’Indústria i Comerç, Reyes Maroto, o el d’Agricultura i Alimentació, Luis Planas, els quals han reivindicat la competència sobre aquesta matèria. En tot aquest debat la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja va criticar la mesura de fixar preus límit per a la cistella de la compra perquè, al seu entendre, no correspon a Díaz.

També en aquest debat i la influència del conflicte de l’est en els preus, durant la setmana la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar que el Govern espanyol no imposarà per llei un preu màxim als aliments bàsics, però sí que va obrir la porta a exigir més esforç als sectors «que es beneficien de forma extraordinària de la crisi». En una entrevista a Telecinco, Montero va defensar que la proposta de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, no es planteja com una «regulació» de preus sinó que busca un acord. En aquest sentit, va remarcar que «estem en diàleg amb les grans distribuïdores perquè no es contagiï la inflació als preus finals. Totes les empreses han d’estar en la línia que no es traslladin els preus al consum final». En matèria energètica, Montero va defensar la importància d’un gasoducte que uneixi Espanya i la resta d’Europa, dies després de la negativa del president francès Emmanuel Macron al Midcat. Segons Montero, es tracta d’una infraestructura d’«interès europeu» que té alternatives «en cas que França no deixi que passi pel territori», per exemple, a través d’Itàlia per via marina. La ministra va apuntar que «Europa no pot dependre d’un tercer que utilitza energia com a arma de destrucció massiva».