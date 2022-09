L’empresari i pastisser Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicens, va morir ahir dissabte als 73 anys a causa d’una malaltia. Velasco va adquirir la companyia d’Agramunt, a la comarca de l’Urgell, l’any 2000 i va impulsar-ne el creixement que ha convertit Torrons Vicens en una marca de referència del món del torró a l’Estat espanyol. En els últims anys tant el pare ara traspassat com el fill i responsable de Torrons Vicenç van centrar l’estratègia de la companyia en la internacionalització, exportant els seus productes a països com ara França, els Estats Units i Dubai. La companyia es defineix com «una empresa familiar amb una llarga tradició torronera. Situada a la localitat d’Agramunt, considerada el bressol del torró i la xocolata a la pedra, elabora torrons artesans i altres especialitats. La història de Torrons Vicens té el seu origen en el caràcter humil, emprenedor i familiar dels seus fundadors, fidels a l’elaboració artesanal del torró».