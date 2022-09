La xarxa de trens de Rodalies ha patit ahir una nova jornada de retards, provocats per una avaria a la catenària entre el tram de Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Renfe va gestionar un servei complementari per carretera, una situació que va provocar frustració i resignació entre usuaris. Josep Màsich, un dels afectats, va qualificar el servei de «penós» i va continuar el seu trajecte amb autobús. Altres, com Ainhoa Rodríguez, van patir retards de fins a una hora per arribar al seu destí, a Castelló.

La incidència arriba un mes després de la posada en marxa dels abonaments gratuïts per al transport públic i una setmana des de la interrupció de més de tres hores del servei per un error informàtic d’Adif.

La incidència del matí va provocar indignació entre usuaris que havien de continuar els seus trajectes cap a altres destins. Com a alternativa, Renfe va gestionar un servei complementari per carretera, que es va traduir en una desena d’autobusos que van anar a l’estació de Sant Vicenç de Calders a partir de tres quarts de deu del matí.

Alguns van continuar els trajectes en direcció a Lleida i Vilanova principalment, amb totes les parades. Els usuaris que anaven en altres direccions van lamentar la manca de comunicació clara a l’hora de seguir la seva jornada. És el cas de Cecilia Mguema, una passatgera que tenia previst viatjar a València a veure la família. Resignada, va lamentar que Renfe no li proporcionés informació sobre la sortida del seu tren ni quines alternatives tenia. Una situació similar a la viscuda per Ainhoa Rodríguez, que anava de Coma-ruga en direcció a Castelló, coincidint amb les festes del seu poble. El seu tren va acumular un retard d’una hora.

És la segona avaria destacada des de la posada en marxa dels abonaments de transport públic. En aquest sentit, alguns usuaris es van plantejar utilitzar altres serveis de mobilitat per evitar nous entrebancs en els seus viatges. Josep Màsich, un jove lleidatà que estudia a Barcelona, criticava ahir els retards viscuts i no descartava utilitzar el servei d’AVE, tot i ser més car. «Han plantejat els abonaments que ens convenen molt al jovent, però potser val la pena deixar d’utilitzar l’abonament i optar per l’AVE o transport privat, perquè el transport públic és una comèdia», va reflexionar.

A d’altres usuaris els van esguerrar el pla del dia, com per exemple a Jordi Valjoana, que, juntament amb un company, tenien previst arribar a Àger per fer una ruta ciclista. Carregats amb les bicicletes, van haver d’utilitzar el servei d’autobús amb un retard destacat. «Fa molts dies que teníem preparada la ruta, teníem previst arribar a Lleida amb tren a primera hora del matí i fer transbord fins a Àger. De moment, se’ns ha anat en orris el pla», va lamentar.

L’avaria va provocar afectacions a les línies R2 i R2 sud de tres quarts d’hora, mentre que a les línies R13, R14, R15, R16 i R17 van arribar a superar l’hora de retard.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es va disculpar per les incidències ferroviàries que hi ha a Rodalies, com la que ahir va provocar retards a les línies R2, R4, R13, R14, R15, R16 i R17 i va dir que «treballen de valent» per solucionar-les.

Sánchez va afirmar que la sensació de mal servei que té la ciutadania és conseqüència de molts anys sense prou inversions, però va prometre que ara el Govern espanyol està treballant i «està complint el pla de Rodalies», que té un pressupost de 6.300 milions fins al 2030. En aquest sentit, Sánchez va assegurar que «es produeixen incidències a tot arreu» i va recordar la «complexitat» de la xarxa de trens catalana «No és una excusa, però hem de ser conscients que la complexitat d’una xarxa que funciona per a alta velocitat, passatgers i mercaderies», va dir.

D’altra banda, va assegurar que cal fer-se ressò d’inversions com les que es fan a l’estació de la Sagrera, que comencen avui. «Les inversions s’estan materialitzant, i ja han arribat, i altres trigaran més, però hem de fer un esforç per explicar que el pla de Rodalies s’està complint» .

La portaveu d’Esquerra Republicana al Senat, la sallentina Mirella Cortès, ha registrat una bateria de preguntes sobre l’estat d’implementació del sistema de seguretat ERTMS a la línia R4 després que, el 15 d’agost, un error en la senyalització de la gestió de les agulles de les vies de l’estació de Rodalies de Renfe a Manresa va estar a punt de provocar un accident entre dos combois que es van trobar de cara en els mateixos rails.

El tren que circulava en direcció a Manresa procedent de Barcelona anava amb retard respecte de l’horari previst i es va trobar amb el comboi que sortia de l’estació de Manresa, que, per un error de senyalització, s’havia desviat cap a la via incorrecta. Per sort, tots dos combois van poder frenar. L’incident va provocar l’aturada dels trens i que els passatgers haguessin d’esperar a ser desallotjats i traslladats. La llarga espera va fer que molts optessin per arribar al seu destí a peu. L’incident també va afectar la circulació entre trens de les línies R4 i R12.

En aquest sentit, ERC ha sol·licitat respostes al Ministeri de Transports i ADIF sobre l’estat dels sistemes de seguretat ERTMS a la línia R4 i quan està prevista la seva implementació. També es demana sobre els protocols d’actuació i si es considera que aquesta va ser la correcta, a més, d’obtenir informació sobre si el Govern espanyol creu que la inversió a la línia R4, entre el tram Manresa-Terrassa, és l’adequada.

Entre les preguntes formulades hi ha: el motiu que va provocar la situació, si està implantat el sistema de seguretat ERTMS a la línia R4, a Manresa i, si no, per quan és prevista la seva implantació; si el el Govern i ADIF consideren que es van activar els protocols d’actuació al trasllat de passatgers després d’aquest incident i, en cas afirmatiu, com, i en cas negatiu, per què?, entre d’altres.

La ministra Sánchez demana disculpes

ACN. Barcelona

La senadora Mirella Cortès reclama millores a la línia de Manresa

Redacció. Manresa