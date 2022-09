Els soldats russos ja no hi són, però han quedat les petjades de la seva ocupació militar al nord-est d’Ucraïna, una regió recuperada la setmana passada per les tropes de Kíiv. I com va passar a Butxa o a Mariúpol tot apunta al fet que els militars del Kremlin s’haurien acarnissat amb la població civil i haurien comès nombrosos crims de guerra. A Izíum, una petita ciutat al sud-est de la província de Khàrkiv, les autoritats locals han descobert centenars de tombes i almenys una fossa comuna amagades als boscos que l’envolten. Un total de 440 cadàvers, segons el recompte inicial, alguns amb les mans lligades a l’esquena, com sol fer-se en les execucions sumàries, o amb evidents signes de tortura, d’acord amb el fiscal cap de la regió.

«El món sencer hauria de veure això», va escriure el president Volodímir Zelenski al seu canal de Telegram. «Rússia només deixa mort i sofriment. Assassins. Torturadors. Sense el menor tret d’humanitat. No us escapareu. No podreu amagar-vos. El càstig serà amb justícia terrible». A Izíum, nombrosos operaris treballaven divendres per exhumar els cadàvers enterrats entre els pins, sepultats en tombes sense nom coronades per una creu, moltes numerades. N’hi ha més de 400, segons van confirmar de manera independent els periodistes d’Associated Press.